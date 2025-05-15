Работаем больше немцев: жителям Латвии приходится трудиться дольше, чем людям в Западной Европе
В 2024 году фактическое среднее количество отработанных часов в неделю для занятых (как на полную, так и на частичную ставку) в возрасте от 20 до 64 лет в ЕС составило 36,0 часа, что меньше по сравнению с 37,0 часами в 2014 году. Жители Латвии трудятся больше, чем во многих других государствах Евросоюза.
Анализ по странам ЕС показывает заметные различия. В 2024 году самая длинная рабочая неделя была зафиксирована в Греции (39,8 часа), Болгарии (39,0), Польше (38,9) и Румынии (38,8).
Латвия - на пятом месте с 38,3 часами. Столько же работают и в Литве. В Эстонии рабочее время ограничивается 36,5 часами.
Самая короткая рабочая неделя отмечена в Нидерландах (32,1 часа), за которыми следуют Дания, Германия и Австрия (по 33,9 часа).
В целом по этим данным легко прослеживается тенденция - чем богаче страна, тем меньше в ней работают люди. Что ж, это логично.
Среди видов экономической деятельности в ЕС в 2024 году самая продолжительная рабочая неделя наблюдалась в сельском хозяйстве, лесном хозяйстве и рыболовстве (41,2 часа), горнодобывающей промышленности (38,8) и строительстве (38,7). Самая короткая рабочая неделя зафиксирована в деятельности домашних хозяйств как работодателей (26,7), образовании (31,9) и сфере искусства, развлечений и досуга (32,9).
Не все, однако, считают, что в Латвии население перерабатывает. Например, как думает президент Латвийской конфедерации работодателей Андрис Бите, жители страны должны трудиться шесть дней в неделю.