"Страна становится все менее привлекательной": Финляндия начала бороться с понаехавшими
Все меньше иностранцев переезжают в Финляндию ради работы. Беженцев тоже стало меньше.
Как пишет Yle, так, в прошлом году от желающих работать в стране них было подано 15 024 заявлений, что на четверть меньше, чем в рекордном 2022 году. Тенденция сохраняется и в этом году. Причина банальна и заключается по большей части в плохой ситуации на трудовом рынке самой Финляндии: если нет вакансий, то и желающих приехать становится меньше. Однако ужесточение условий трудовой миграции правительством также влияет на ситуацию.
"Финляндия уже не так привлекательна для трудовой миграции, как раньше. Слухи об ужесточении миграционной политики распространяются далеко за пределами Финляндии", – констатирует старший исследователь компании E2 Research, специализирующийся на иммиграции, Ролле Алхо.
Алхо приводит в пример новые правила, согласно которым потерявший рабочее место иностранец с ВНЖ по работе должен покинуть страну, если не найдет новую позицию в течение трех месяцев после увольнения.
На практике трудоустроиться за отведенный законом срок может быть проблематично, особенно если ситуация на рынке труда нерадужная. Правило же трех месяцев делает положение иностранных работников еще более неопределенным.
"При таком раскладе многие уже "проголосовали ногами", и я знаю, что многие рассматривают такой вариант", – комментирует положение дел Алхо.
Также заметно сократилось количество просителей убежища в Финляндии. В прошлом году было подано 2948 заявлений об убежище, что на 45% меньше, чем в 2023-м. Тенденция продолжается и в этом году. Тем временем правительство пошло на ужесточения и в правилах подачи заявлений на убежище.