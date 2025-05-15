"Страна становится все менее привлекательной": Финляндия начала бороться с понаехавшими

Как пишет Yle, так, в прошлом году от желающих работать в стране них было подано 15 024 заявлений, что на четверть меньше, чем в рекордном 2022 году. Тенденция сохраняется и в этом году. Причина банальна и заключается по большей части в плохой ситуации на трудовом рынке самой Финляндии: если нет вакансий, то и желающих приехать становится меньше. Однако ужесточение условий трудовой миграции правительством также влияет на ситуацию.