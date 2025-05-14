"Турции выгодны и война, и мир". Какую роль сыграет Эрдоган в переговорах Зеленского и Путина? И почему снова Стамбул?

— Конечно. И как переговорщик Турция конкурирует с арабскими странами. Думаю, что Турция даже хотела бы именно этого. Но у обеих сторон, у Украины и России, должна быть воля к переговорам, а как раз этого мы пока не видим. Точнее, Зеленский говорит, что готов договариваться, но вот позиция Путина неясна. Тем не менее, если будет хотя бы такой формат, без встречи напрямую, Турция примет участие. Тем более что один круг уже был в Стамбуле. Турция очень заинтересована играть такую роль.