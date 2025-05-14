Покупатели недовольны: на акционных бутылках Coca-Cola только русские имена - куда исчезли латышские?
В передачу "Bez Tabu" обратилась Гунта, которую обеспокоило следующее наблюдение: в местном магазине проходит акция от Coca-Cola с продажей именных бутылок. При этом, по словам женщины, латышские имена практически отсутствуют, зато русские представлены весьма широко.
«В магазинах проходит акция Coca-Cola, и на бутылках изображены имена. Но возникает вопрос — куда пропали латышские имена? Я не видела ни Оскара, ни Паула, ни Марту, ни Петериса, ни Яниса, ни Мадару, зато полно Дмитриев, Сергеев, Максимов и Татьян. Мы живем в Латвии — неужели нормально, что латышские имена остаются в тени? Разве латышские имена не заслуживают места на бутылках?» — спрашивает Гунта.
На вопрос о том, по каким принципам отбирались имена для бутылок Coca-Cola, представители компании пояснили, что выбор осуществлялся «на основании самых популярных имен в Латвии». «Мы проанализировали данные Центрального статистического управления по самым популярным именам новорожденных и сосредоточились на именах поколений Y и Z, чтобы определить наиболее распространенные имена среди этих возрастных групп», — заявили представители компании.
Поколение Z — это люди, родившиеся с 1997 по 2012 год, выросшие в полностью цифровую эпоху. Самыми популярными мужскими именами новорожденных в 2000 году были Янис, Артур, Александр и Роберт, а женскими — Анастасия, Лаура, Виктория и Анна. В 2010 году — Роберт, Маркус, Густав и Даниэл, а среди девочек — София, Виктория, Анна и Алисe.
Поколение Y (миллениалы) — родившиеся между 1980 и 1996 годами, выросшие в эпоху технологических перемен. Согласно данным CSP, самыми популярными именами в 1985 году были Янис, Александр, Эдгар и Андрей, а среди девочек — Кристине, Ольга, Елена и Юлия. В 1990 году — Янис, Эдгар, Мартиньш и Артур, а у девочек — Кристине, Элина, Иева и Лига.
Стоит отметить, что латышские имена, упомянутые Гунтой, действительно входят в ТОП-30 самых популярных имен в Латвии. Не исключено, что в конкретном магазине бутылки с этими именами просто были раскуплены быстрее, чем другие.