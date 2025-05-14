Покупатели недовольны: на акционных бутылках Coca-Cola только русские имена - куда исчезли латышские?

«В магазинах проходит акция Coca-Cola, и на бутылках изображены имена. Но возникает вопрос — куда пропали латышские имена? Я не видела ни Оскара, ни Паула, ни Марту, ни Петериса, ни Яниса, ни Мадару, зато полно Дмитриев, Сергеев, Максимов и Татьян. Мы живем в Латвии — неужели нормально, что латышские имена остаются в тени? Разве латышские имена не заслуживают места на бутылках?» — спрашивает Гунта.