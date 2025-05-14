Погода портится: в среду пройдут дожди и усилится ветер

Местами пройдут сильные дожди, во второй половине дня начиная с северо-запада страны небо прояснится, а в Латгале самые сильные осадки ожидаются только вечером и в ночь на четверг. Начиная с Курземе подует северный, северо-западный ветер, который в западной и центральной частях страны в порывах будет достигать скорости 12-17 метров в секунду. В восточных краях ожидается ветер переменного направления от слабого до умеренного. Температура воздуха не превысит +9...+14 градусов.