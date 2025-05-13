"Деньги будут только приходить..." - Марек доверил свои документы чужому человеку, и теперь на его имя оформлен кредит
Несколько лет назад рижанин Марек познакомился в интернете с мужчиной, который обещал легкий заработок и финансовую стабильность. Однако теперь Марек неприятно удивлен — на его имя оформлен быстрый кредит почти на 8000 евро.
«Ты ничего не делаешь, и тебе только деньги на счет приходят. Все будет окей. Сможешь расплатиться с долгами. У меня был долг 16 тысяч. [...] Скажу честно — я сожалею о том, что сделал. Сначала мне казалось, что все в порядке. Деньги действительно начали приходить. Дошло до 480 евро — и все остановилось», — рассказывает Марек в передаче TV3 «Bez Tabu».
Доверившись чужому человеку, он передал свои личные документы — в том числе копию паспорта и доступ к интернет-банку. Однако спустя некоторое время связь оборвалась, но тогда Марек еще не осознавал, какие последствия его ждут. Недавно он получил письмо от судебного исполнителя: на его имя оформлен быстрый кредит, который теперь необходимо вернуть. Сумма долга — почти 8000 евро.
Марек может в течение трех месяцев подать иск в суд против кредитного учреждения, если считает, что взыскание долга необоснованно. Сейчас он безработный и живет на пособие по инвалидности. Однако, как поясняют в Совете судебных исполнителей, даже из этого пособия со временем могут удерживать средства в счет погашения долга. «Я в полном отчаянии. У меня нет официального дохода. Я не могу отдавать всю свою пенсию по инвалидности какому-то человеку», — признает Марек.
Председатель Совета судебных исполнителей Латвии Андрис Споре поясняет: «Судебный исполнитель выполнит предусмотренные законом обязанности. Он проверит доходы и имущество должника, и будет контролировать поступления на счет до тех пор, пока долг не будет взыскан. Если человек считает, что стал жертвой преступления, ему следует обратиться в полицию».
Масштабы мошенничества растут — Латвия в числе лидеров Европы
В 2024 году у клиентов крупнейших банков в Латвии было выманено в общей сложности 14,8 миллиона евро. По данным статистики, Латвия занимает первое место в Европе по объему украденных средств на душу населения. Банки стараются усилить системы безопасности, однако мошенники также постоянно разрабатывают новые схемы, чтобы их обойти.
Полиция отмечает, что от самого Марека до сих пор не поступало заявление о возможном мошенничестве.