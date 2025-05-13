"Деньги будут только приходить..." - Марек доверил свои документы чужому человеку, и теперь на его имя оформлен кредит

Марек может в течение трех месяцев подать иск в суд против кредитного учреждения, если считает, что взыскание долга необоснованно. Сейчас он безработный и живет на пособие по инвалидности. Однако, как поясняют в Совете судебных исполнителей, даже из этого пособия со временем могут удерживать средства в счет погашения долга. «Я в полном отчаянии. У меня нет официального дохода. Я не могу отдавать всю свою пенсию по инвалидности какому-то человеку», — признает Марек.