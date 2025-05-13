90-95% товара - на экспорт! Оказывается, латвийская косметика пользуется успехом за границей

Исполнительный директор Madara Cosmetics Гунта Шулте рассказывает, что оборот предприятия в прошлом году вырос на 11%, в первом квартале этого года рост составил почти 16%, а также в этом году на рынок выпущено 12 новых продуктов: «Если ранее нашим вторым по величине рынком после Латвии была Финляндия, то сейчас ее обогнала Германия, а также мы стремительно растем во Франции и Скандинавии. В первом квартале этого года мы продолжили экспериментировать в сегментах, в которых нас раньше не было, например, прессованная пудра. Запустили на рынок пять новых тонов для гибридных продуктов – это продукт для ухода за лицом, объединенный с тонирующим продуктом. Также абсолютно новая категория – карандаши для бровей и глаз».