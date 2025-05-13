90-95% товара - на экспорт! Оказывается, латвийская косметика пользуется успехом за границей
Крупнейшие латвийские производители косметики продолжают успешно развивать экспорт, осваивать новые рынки, внедрять инновационные продукты и адаптироваться к мировым тенденциям, несмотря на высокую конкуренцию и кадровые вызовы.
Небольшим латвийским предприятиям с оборотом от 5 до 20 миллионов евро на глобальном рынке нужно быть способными конкурировать с известными мировыми брендами, сообщает LSM+.
Исполнительный директор Madara Cosmetics Гунта Шулте рассказывает, что оборот предприятия в прошлом году вырос на 11%, в первом квартале этого года рост составил почти 16%, а также в этом году на рынок выпущено 12 новых продуктов: «Если ранее нашим вторым по величине рынком после Латвии была Финляндия, то сейчас ее обогнала Германия, а также мы стремительно растем во Франции и Скандинавии. В первом квартале этого года мы продолжили экспериментировать в сегментах, в которых нас раньше не было, например, прессованная пудра. Запустили на рынок пять новых тонов для гибридных продуктов – это продукт для ухода за лицом, объединенный с тонирующим продуктом. Также абсолютно новая категория – карандаши для бровей и глаз».
У производителя косметики для тела и ванн Stenders в прошлом году объемы производства немного снизились, однако исполнительный директор предприятия Кристине Грапмане уверена, что в этом году объемы производства вырастут: «Сейчас в Латвии остается менее 10%, поэтому наш рост и развитие — за счет экспорта. Крупнейшим экспортным рынком по-прежнему остается Китай. У нас более 100 магазинов в Китае. Вторым по важности рынком развития для нас является Германия, где мы планируем открыть еще 4 новых магазина в этом году. Электронная коммерция все более активно выходит на китайский рынок, но физические магазины по-прежнему там остаются нашим основным каналом».
Прошлый год оказался удачным и для предприятия Kinetics Nail Systems. Глава предприятия Анджейс Стенцлавс рассказывает, что в прошлом году оборот впервые за 2 года превысил 11 миллионов евро. При этом 95% производимых лаков для ногтей отправляются на экспорт: «Это, конечно Европа, и вторым экспортным рынком у нас исторически был Ближний Восток. И третий экспортный рынок – это Южная Америка. С 2010 года, когда мы создали свою лабораторию, более 60 тысяч евро мы вложили в проекты по исследованию и развитию».