ВИДЕО: заброшенная деревня в Латвии продолжает привлекать любопытных
Поселок Стирну, расположенный на берегу озера Лиелауцес в Ильской волости в Латвии, — одна из множества деревень, которые испытали отток населения и теперь почти полностью заброшены. Тем не менее здесь все еще сохранились некоторые исторические объекты, которые так и манят любопытных.
Историю о заброшенной деревне актуализировал канал в Instagram под названием @keita_megija. В конце апреля пользовательница социальной сети разместила информативное видео с кадрами из поселка Стирну. Как отмечается в различных интернет-источниках, жители деревни Стирну в основном занимались сельским хозяйством. С изменениями в экономике и запустением сельских регионов деревня стала все менее населенной. В ней сохранились старые сельские дома, хозяйственные постройки и помещения бывшей школы. Некоторые из них сохранили свою оригинальную архитектуру, а другие полностью разрушились.
Согласно информации, опубликованной в группе Facebook «Исторические объекты Латвии», в заброшенной деревне Стирну находилась усадьба Стирну. «Около 1893 года здесь хозяйничал Аугусте Уцке, в 1920–1930-х годах располагалось Ауцкое лесничество. В усадьбе также был дом престарелых», — пишет Линда Кокаревича. В передаче TV3 «Tumsas detektīvi» в 2023 году сообщалось, что обитателей пансионата попросту хоронили на территории усадьбы.
Во времена колхозов усадьба Стирну была продана предприятию RAF — заводу в Елгаве, производившему микроавтобусы. Пансионат пришлось закрыть, а рабочие устроили в усадьбе базу отдыха. Судя по старым свидетельствам, все происходило в духе советского отдыха: печи были разобраны, комнаты оклеены обоями белорусского производства, сама усадьба — перестроена. «В типовых домах советского образца жили те, кто обслуживал базу отдыха RAF: убирали, следили за территорией, готовили еду». Когда расцвет RAF закончился, усадьба была продана.
Жители постепенно покидали деревню Стирну, потому что остались без работы. Дома стоят пустыми и никому не нужны. В деревне осталось всего шесть человек и несколько собак. Парк, где когда-то был фонтана и к которому вели красивые ступени от здания, превратился в непроходимые заросли.
Сама усадьба разграблена, все вынесено и расхищено. Она медленно превращается в руины. Сейчас эта деревня стала своего рода туристическим объектом — как рассказывают местные, машины приезжают постоянно, интересующихся много.