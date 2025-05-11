ВИДЕО: заброшенная деревня в Латвии продолжает привлекать любопытных

Историю о заброшенной деревне актуализировал канал в Instagram под названием @keita_megija. В конце апреля пользовательница социальной сети разместила информативное видео с кадрами из поселка Стирну. Как отмечается в различных интернет-источниках, жители деревни Стирну в основном занимались сельским хозяйством. С изменениями в экономике и запустением сельских регионов деревня стала все менее населенной. В ней сохранились старые сельские дома, хозяйственные постройки и помещения бывшей школы. Некоторые из них сохранили свою оригинальную архитектуру, а другие полностью разрушились.