Туалет вне закона: жителям села в Кекаве грозит штраф за "нелегальную нужду"
Житель сельской территории Кекавского края Янис оказался неприятно удивлен, когда в его двор прибыла полиция и обвинила его в том, что он не зарегистрировал уличный туалет. Мужчина пожаловался в редакцию передачи "Bez Tabu" и рассказал, что вскоре после визита полиции его вызвали на заседание комиссии в думу, где на него был наложен штраф в размере 75 евро.
«Получается, я хожу в туалет нелегально. Маразм какой-то! Мы здесь живем уже 117 лет, мои предки, наверное, трижды в гробах перевернулись!» — возмущается Янис.
По его словам, подобные визиты стражей порядка были и к другим жителям одиноких хуторов. Всех упрекают за нерегистрированные «сирсиньмайини» — так в народе называют уличные туалеты.
В Кекавской краевой думе пояснили, что в рамках кампании по учету объектов без централизованной канализации они начали обход всех соответствующих домохозяйств. Владельцы таких объектов обязаны официально зарегистрировать свои туалеты и регулярно заказывать вывоз содержимого ассенизатором.
Однако Янис утверждает, что в течение многих лет использует содержимое своего туалета как удобрение: «Раньше все складывалось в навозную кучу, перегнивало и удобряло поля. Теперь мне говорят: плати за ассенизатора, а потом еще и покупай дорогое удобрение. А использовать я могу только ассенизатора, зарегистрированного в Кекавском крае — даже если в Иецаве есть дешевле, нанять его нельзя».
Хотя местные правила и предписывают обязательную регистрацию всех объектов децентрализованной канализации, Министерство климата и энергетики заявляет, что самоуправление превышает свои полномочия.
Согласно правилам Кабинета министров, такие требования распространяются только на объекты, находящиеся в городах и поселках, но не относятся к одиноким хуторам и сельским территориям. Таким образом, наложение штрафов на жителей хуторов за отсутствие регистрации уличных туалетов является нарушением законодательства.
Министерство подчеркивает: «Самоуправление не может вводить более строгие нормы, чем установлено Кабинетом министров. В случае с сельскими территориями — это превышение полномочий».