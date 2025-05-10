Туалет вне закона: жителям села в Кекаве грозит штраф за "нелегальную нужду"

Однако Янис утверждает, что в течение многих лет использует содержимое своего туалета как удобрение: «Раньше все складывалось в навозную кучу, перегнивало и удобряло поля. Теперь мне говорят: плати за ассенизатора, а потом еще и покупай дорогое удобрение. А использовать я могу только ассенизатора, зарегистрированного в Кекавском крае — даже если в Иецаве есть дешевле, нанять его нельзя».