Латвийские пожарные наконец попрощались с техникой советских времен
В автопарке Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС) больше нет автомобилей советского производства, так как все они списаны или переданы добровольным пожарным, сообщил в интервью агентству LETA начальник ГПСС Мартиньш Балтманис.
За счет последнего крупного ассигнования ГПСС приобрела более 400 единиц транспорта. Сейчас — последний год использования этого финансирования, поскольку средства на закупку техники были выделены на три года. На данный момент ГПСС приобрела 133 новых основных автомобиля, однако значительное поступление новой техники ожидается именно в этом году. Это не только основные автомобили, но также, например, квадроциклы, лодки, прицепы, контейнеры и тягачи, подъемники.
ГПСС также получит автомобиль с автолестницей. В настоящее время у службы есть базовый автомобиль, в котором есть вода и все необходимое оборудование для тушения пожаров и проведения спасательных работ. Отдельно имеется подъемник с автолестницей. Сейчас производится комбинированный вариант — базовый автомобиль, оборудованный автолестницей.
Балтманис отметил, что такой автомобиль облегчит ситуацию с персоналом, поскольку на вызов сможет выезжать одна команда из трёх человек на одном автомобиле, выполняя обе функции.
Также он сообщил, что тендеры на закупку транспортных средств выиграли компании как из Польши, так и из Турции.