Латвийские пожарные наконец попрощались с техникой советских времен

За счет последнего крупного ассигнования ГПСС приобрела более 400 единиц транспорта. Сейчас — последний год использования этого финансирования, поскольку средства на закупку техники были выделены на три года. На данный момент ГПСС приобрела 133 новых основных автомобиля, однако значительное поступление новой техники ожидается именно в этом году. Это не только основные автомобили, но также, например, квадроциклы, лодки, прицепы, контейнеры и тягачи, подъемники.