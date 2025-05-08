Экстремальная жара выше +34°C! Метеоролог объяснил, что не так с прогнозом из соцсетей на лето в Балтии
В социальных сетях стремительно распространилась информация о так называемом «польском прогнозе», согласно которому лето 2025 года в странах Балтии, в том числе и в Латвии, якобы обещает быть экстремально жарким — с температурами выше +34°C и тропическими ночами. Однако эксперт призывает не поддаваться панике и не воспринимать подобные публикации как достоверный метеопрогноз.
Редактор прогноза погоды телеканала TV3 Мартин Бергштейн в Telegram прокомментировал распространившуюся информацию, подчеркнув, что делать столь точные температурные предсказания задолго до сезона — преждевременно.
«Хотя на данный момент долгосрочные прогнозы действительно указывают на заметное положительное отклонение температуры от климатической нормы (особенно в июле и августе), говорить о таких конкретных цифрах, как +34°C, — это не научный прогноз, а скорее догадка. Такие значения долгосрочные модели не показывают», — отметил Бергштейн.
Он также добавил, что тропические ночи в Латвии — с температурой выше +20°C — действительно наблюдаются каждое лето, но лишь один или два раза за сезон. Поэтому подобные формулировки больше напоминают попытку сенсации, чем реальную метеоаналитику.
Бергштейн подчеркнул, что распространенная новость вовсе не была составлена польскими метеорологами. На самом деле, это материал одной из медиаорганизаций, которая, ссылаясь на данные программы Copernicus (европейская система наблюдения за климатом), подготовила заметку о предполагаемой жаркой погоде летом.
«Такое происходит практически каждую зиму или лето, когда появляются долгосрочные прогнозы, и какой-нибудь медиа-ресурс интерпретирует их в драматическом ключе. То же самое было и прошедшей осенью, когда СМИ писали о якобы самой суровой зиме десятилетия — чего, как мы знаем, не произошло», — напомнил метеоролог.
Таким образом, специалисты советуют относиться к «катастрофическим» прогнозам в интернете с долей скепсиса и ориентироваться на официальные источники метеоинформации, а не на посты в социальных сетях.