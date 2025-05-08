Экстремальная жара выше +34°C! Метеоролог объяснил, что не так с прогнозом из соцсетей на лето в Балтии

«Такое происходит практически каждую зиму или лето, когда появляются долгосрочные прогнозы, и какой-нибудь медиа-ресурс интерпретирует их в драматическом ключе. То же самое было и прошедшей осенью, когда СМИ писали о якобы самой суровой зиме десятилетия — чего, как мы знаем, не произошло», — напомнил метеоролог.