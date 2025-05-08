"Следил и увидел, в каком доме она живет": обеспокоенная рижанка предупреждает родителей о подозрительном мужчине

"Моей дочери 15 лет. Она вышла из 7-го автобуса на остановке улицы Упесгривас. На той же остановке вышел и мужчина около 50 лет, смуглый, разговаривал на русском языке. Он спросил у дочери, где находится магазин, и она указала направление в сторону Spice, после чего продолжила путь домой. Однако мужчина пошел за ней, задавая разные вопросы, например, как ее зовут, сколько ей лет, где она учится. Дочь растерялась, так как улица была пустынной, был выходной день, и она не знала, как себя вести. Она продолжала идти домой, а мужчина все это время следовал за ней и в итоге увидел, в каком доме она живет, после чего пошел дальше в сторону Spice. Ситуация была крайне неприятной и тревожной".