"Следил и увидел, в каком доме она живет": обеспокоенная рижанка предупреждает родителей о подозрительном мужчине
В социальной сети Facebook одна женщина поделилась тревожным опытом, предупредив родителей о возможной угрозе для детей. Она рассказала, что к ее дочери подошел незнакомец, начал задавать вопросы и последовал за ней до самого дома.
"Моей дочери 15 лет. Она вышла из 7-го автобуса на остановке улицы Упесгривас. На той же остановке вышел и мужчина около 50 лет, смуглый, разговаривал на русском языке. Он спросил у дочери, где находится магазин, и она указала направление в сторону Spice, после чего продолжила путь домой. Однако мужчина пошел за ней, задавая разные вопросы, например, как ее зовут, сколько ей лет, где она учится. Дочь растерялась, так как улица была пустынной, был выходной день, и она не знала, как себя вести. Она продолжала идти домой, а мужчина все это время следовал за ней и в итоге увидел, в каком доме она живет, после чего пошел дальше в сторону Spice. Ситуация была крайне неприятной и тревожной".
Как сообщили в Государственной полиции, по данному инциденту подано заявление и проводится проверка. Полиция отмечает, что в подобных ситуациях, если ощущается угроза, детям и подросткам следует обращаться за помощью к взрослым, которым доверяешь.
Дополнительно полиция напоминает, что согласно статье 14 Закона об обороте оружия, газовый баллончик можно носить с целью самообороны только с 16 лет.
Если на улице кто-то начинает следовать за вами, правильные действия следующие:
- Сохраняйте спокойствие и не поддавайтесь панике.
- Постарайтесь попасть в общественное, хорошо освещенное место, где есть люди.
- Избегайте пустынных и темных мест.
- По возможности позвоните или отправьте сообщение близкому человеку, сообщив о ситуации и своем местоположении.
- Если чувствуете угрозу, немедленно звоните в Государственную полицию по телефонам 110 или 112.
- Постарайтесь запомнить внешность преследователя и другие важные детали, которые могут помочь полиции.
Эти шаги помогут обеспечить вашу безопасность и позволят быстро отреагировать, если ситуация станет опасной. Государственная полиция – главный орган, к которому следует обращаться в таких случаях.