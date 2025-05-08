"Выражает готовность к насилию": в Берлине запретили флаг СССР

Как сообщает DW, такое решение вынес административный суд Берлина. Полиция Берлина 2 мая опубликовала постановление, которое запрещает в период с 6 часов утра 8 мая до 22 часов 9 мая на территории ряда берлинских мемориалов среди прочего и демонстрацию знамен и флагов, имеющих связь с Россией. Против этого постановления в суд обратилось одно из общественных объединений, участвующих в организации памятных мероприятий, мотивировав свой иск ограничением права на свободу собраний.