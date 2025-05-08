"Выражает готовность к насилию": в Берлине запретили флаг СССР
Демонстрация флага СССР будет запрещена 8 и 9 мая у мемориала советским солдатам в берлинском Трептов-парке и прилегающей к нему территории во время памятных мероприятий, приуроченных к 80-летию окончания Второй мировой войны.
Как сообщает DW, такое решение вынес административный суд Берлина. Полиция Берлина 2 мая опубликовала постановление, которое запрещает в период с 6 часов утра 8 мая до 22 часов 9 мая на территории ряда берлинских мемориалов среди прочего и демонстрацию знамен и флагов, имеющих связь с Россией. Против этого постановления в суд обратилось одно из общественных объединений, участвующих в организации памятных мероприятий, мотивировав свой иск ограничением права на свободу собраний.
Суд отклонил это ходатайство, постановив, что данный запрет не нарушает действующих законов. Заявленная цель постановления - сохранение общественного спокойствия и обеспечение достойного проведения памятных мероприятий. Это оправдывает запрет на демонстрацию определенных символов, таких как советские флаги, в памятные дни, говорится в обосновании вердикта суда.
Ввиду продолжающейся агрессивной войны против Украины советские флаги среди прочих могут приобрести значение, которое выражает готовность к насилию. В нынешнем контексте флаги СССР в любом случае могут восприниматься как выражение симпатии ведению войны. При этом возникающее "впечатление триумфального шествия" унижает достоинство жертв и ставит под угрозу общественный порядок, говорится далее в документе.