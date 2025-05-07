Во всей Латвии лишь 102 семьи сейчас интересуются возможностью усыновления - почему так мало?

На основании информации, предоставленной Центром защиты детей, на 1 апреля 2025 года в Латвии было 711 приемных семей, на попечении которых находились в общей сложности 1374 ребенка. Всего в прошлом году в детских учреждениях опеки находились 586 детей, большинство из которых - 337 - подростки в возрасте от 13 до 17 лет, сообщает Минблаг. Часть находящихся в учреждениях опеки детей - с тяжелыми травмами или проблемами со здоровьем, которые требуют особого ухода. А приемные семьи не всегда готовы принимать детей с нарушениями развития или подростков со сложным поведением и различными зависимостями.