Найден агрессивный водитель грузовика, который едва не устроил страшную аварию в Айнажи - какое наказание он понесет?
Государственная полиция, благодаря отзывчивым гражданам и присланному видеоматериалу, установила личность безрассудного водителя грузовика, нарушившего правила на главной автодороге Рига (Балтезерс) – граница с Эстонией (Айнажи), на территории Айнажского края.
8 апреля этого года Государственная полиция получила от граждан информацию об опасной езде на главной автодороге Рига (Балтезерс) – граница с Эстонией (Айнажи). Жители также прислали видеозапись, на которой видно, как водитель грузовика SCANIA с прицепом совершает опасный и агрессивный обгон, создавая аварийную ситуацию:
На видеозаписи зафиксировано, как транспортное средство, двигаясь в направлении эстонской границы, совершает обгон, не соблюдая безопасную дистанцию и почти сталкиваясь лоб в лоб с другим грузовиком, движущимся навстречу. Действия водителя создали серьезную угрозу безопасности других участников дорожного движения, а также нарушили равномерное движение транспорта.
Сотрудники полиции, проанализировав видеоматериал и выяснив обстоятельства произошедшего, установили номер транспортного средства и личность водителя — им оказался мужчина 1968 года рождения. По факту происшествия начато три административных процесса: за агрессивную езду назначен штраф в размере 36 штрафных единиц (180 евро), за опасный маневр при обгоне — 12 штрафных единиц (60 евро), и за нарушение пункта 57 Правил дорожного движения — 11 штрафных единиц (55 евро). Общая сумма штрафа составила 295 евро.
Государственная полиция подчеркивает: перед выполнением любого маневра водитель обязан убедиться в безопасности дорожного движения и не мешать другим участникам. Безрассудные и агрессивные действия могут поставить под угрозу не только жизнь самого водителя, но и здоровье и жизнь окружающих. Обгон разрешен только в случае полной видимости и безопасности на дороге! Государственная полиция благодарит неравнодушных граждан, предоставивших информацию, что помогло установить нарушителя и, возможно, предотвратить более серьезные последствия.