Найден агрессивный водитель грузовика, который едва не устроил страшную аварию в Айнажи - какое наказание он понесет?

Государственная полиция подчеркивает: перед выполнением любого маневра водитель обязан убедиться в безопасности дорожного движения и не мешать другим участникам. Безрассудные и агрессивные действия могут поставить под угрозу не только жизнь самого водителя, но и здоровье и жизнь окружающих. Обгон разрешен только в случае полной видимости и безопасности на дороге! Государственная полиция благодарит неравнодушных граждан, предоставивших информацию, что помогло установить нарушителя и, возможно, предотвратить более серьезные последствия.