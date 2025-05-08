Земля вокруг Чернобыльской АЭС очистилась от радиации, теперь там можно сажать картошку и выращивать огурцы
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Земля вокруг Чернобыльской АЭС очистилась от радиации, теперь там можно сажать картошку и выращивать огурцы

Отдел новостей

Otkrito.lv

Ученые выяснили, что значительная часть заброшенных сельскохозяйственных угодий за пределами зоны отчуждения на севере Украины теперь безопасна для выращивания растений.

Как пишет IFLScience, во время Чернобыльской катастрофы в 1986 году в воздух было выброшено огромное количество вредных радионуклидов. Они загрязнили окружающую почву, воду и растительность. Некоторые из радиоактивных материалов быстро распадаются, но другие имеют длительный период полураспада, оставаясь в окружающей среде на протяжении десятилетий. В частности, стронций-90 легко всасывается растениями из почвы.

Советские власти создали вокруг руин атомной электростанции зону отчуждения площадью 4200 квадратных километров, чтобы защитить население от радиоактивных осадков. Она и по сей день остается необитаемой для людей. Помимо этого была создана вторая зона площадью 2 000 кв. км под названием "зона обязательного отселения". Она не была полностью покинута и до сих пор является домом для тысяч людей. Использование этих земель было ограничено из-за опасений по поводу радиоактивного загрязнения.

В своем новом исследовании ученые из Великобритании и Украины вернулись на заброшенные территории вокруг Чернобыля и заново оценили безопасность потенциальных сельскохозяйственных угодий. Они изучили образцы почвы и измерили уровень гамма-излучения в окружающей среде. Исследователи обнаружили, что количество радиации, которой подвергаются сельскохозяйственные угодья, не только намного ниже установленного в Украине предела безопасности, но и гораздо ниже естественного радиационного фона. Более того, уровень цезия-137 оказался достаточно низким для безопасного выращивания большинства сельскохозяйственных культур.

Для эксперимента ученые создали опытный участок площадью 100 гектаров в Житомирской области. Там они разработали простой и надежный метод измерения количества радиоактивного материала в почве. По результатам эксперимента ученые заявили, что в "зоне обязательного отселения" можно безопасно обрабатывать сельскохозяйственные земли. Только некоторые культуры, включая бобовые, нельзя будет выращивать из-за их склонности к поглощению различных материалов.

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