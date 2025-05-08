Земля вокруг Чернобыльской АЭС очистилась от радиации, теперь там можно сажать картошку и выращивать огурцы

Советские власти создали вокруг руин атомной электростанции зону отчуждения площадью 4200 квадратных километров, чтобы защитить население от радиоактивных осадков. Она и по сей день остается необитаемой для людей. Помимо этого была создана вторая зона площадью 2 000 кв. км под названием "зона обязательного отселения". Она не была полностью покинута и до сих пор является домом для тысяч людей. Использование этих земель было ограничено из-за опасений по поводу радиоактивного загрязнения.