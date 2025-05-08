Земля вокруг Чернобыльской АЭС очистилась от радиации, теперь там можно сажать картошку и выращивать огурцы
Ученые выяснили, что значительная часть заброшенных сельскохозяйственных угодий за пределами зоны отчуждения на севере Украины теперь безопасна для выращивания растений.
Как пишет IFLScience, во время Чернобыльской катастрофы в 1986 году в воздух было выброшено огромное количество вредных радионуклидов. Они загрязнили окружающую почву, воду и растительность. Некоторые из радиоактивных материалов быстро распадаются, но другие имеют длительный период полураспада, оставаясь в окружающей среде на протяжении десятилетий. В частности, стронций-90 легко всасывается растениями из почвы.
Советские власти создали вокруг руин атомной электростанции зону отчуждения площадью 4200 квадратных километров, чтобы защитить население от радиоактивных осадков. Она и по сей день остается необитаемой для людей. Помимо этого была создана вторая зона площадью 2 000 кв. км под названием "зона обязательного отселения". Она не была полностью покинута и до сих пор является домом для тысяч людей. Использование этих земель было ограничено из-за опасений по поводу радиоактивного загрязнения.
В своем новом исследовании ученые из Великобритании и Украины вернулись на заброшенные территории вокруг Чернобыля и заново оценили безопасность потенциальных сельскохозяйственных угодий. Они изучили образцы почвы и измерили уровень гамма-излучения в окружающей среде. Исследователи обнаружили, что количество радиации, которой подвергаются сельскохозяйственные угодья, не только намного ниже установленного в Украине предела безопасности, но и гораздо ниже естественного радиационного фона. Более того, уровень цезия-137 оказался достаточно низким для безопасного выращивания большинства сельскохозяйственных культур.
Для эксперимента ученые создали опытный участок площадью 100 гектаров в Житомирской области. Там они разработали простой и надежный метод измерения количества радиоактивного материала в почве. По результатам эксперимента ученые заявили, что в "зоне обязательного отселения" можно безопасно обрабатывать сельскохозяйственные земли. Только некоторые культуры, включая бобовые, нельзя будет выращивать из-за их склонности к поглощению различных материалов.