Не применяй насилие - выбери звонок: в Латвии открыт телефон доверия для потенциальных агрессоров

«Эта линия — значительный шаг в развитии профилактических услуг: она предлагает безопасное пространство и профессиональную поддержку в момент, когда человек чувствует, что может потерять контроль над своими эмоциями. Внедряя такую услугу, мы не только способствуем общественной дискуссии о навыках управления эмоциями, но и побуждаем к раннему распознаванию признаков агрессивного поведения и принятию ответственности за свои действия. Мы верим, что, нормализуя обращение за помощью и обеспечивая доступную поддержку в критические моменты, сможем постепенно изменить отношение общества к насилию и создать более безопасную среду для всех жителей Латвии», — подчеркивает Илзе Курме, директор Департамента политики по вопросам детей и семьи Министерства благосостояния.