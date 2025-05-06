Не применяй насилие - выбери звонок: в Латвии открыт телефон доверия для потенциальных агрессоров
Эта телефонная линия предназначена для людей, которые испытывают трудности в управлении своими эмоциями, замечают проблемы в своем поведении и осознают, что могут прибегнуть к физическому, эмоциональному или другому виду насилия.
Физическое, эмоциональное, экономическое насилие — это проблема, затрагивающая все общество. Оно влияет на межличностные отношения, безопасность, психическое здоровье и общее благополучие. Центр кризисной и консультативной помощи Skalbes в рамках проекта Министерства благосостояния и Европейского социального фонда Plus (ESF+) «Инструменты поддержки для сокращения насилия в семье» запускает новую телефонную линию профилактики насилия — «Nedari pāri, izvēlies piezvanīt!» («Не применяй насилие — выбери звонок») Номер - 22 045 225.
Новая услуга — важный шаг в системе помощи по борьбе с насилием, ведь разорвать цикл насилия невозможно без изменения поведения и отношения. Линия начала работу 5 мая и будет доступна по будням с 6:00 до 12:00 и с 18:00 до полуночи, а по выходным и праздникам — круглосуточно.
«Эта линия — значительный шаг в развитии профилактических услуг: она предлагает безопасное пространство и профессиональную поддержку в момент, когда человек чувствует, что может потерять контроль над своими эмоциями. Внедряя такую услугу, мы не только способствуем общественной дискуссии о навыках управления эмоциями, но и побуждаем к раннему распознаванию признаков агрессивного поведения и принятию ответственности за свои действия. Мы верим, что, нормализуя обращение за помощью и обеспечивая доступную поддержку в критические моменты, сможем постепенно изменить отношение общества к насилию и создать более безопасную среду для всех жителей Латвии», — подчеркивает Илзе Курме, директор Департамента политики по вопросам детей и семьи Министерства благосостояния.
Исследования показывают, что в латвийском обществе высок уровень толерантности к насилию, особенно к его менее очевидным формам — психологическому контролю, ограничению финансовой свободы и другим видам манипуляций. Именно поэтому меры по разъяснению и предотвращению насилия имеют решающее значение еще до того, как мысли превратятся в действия. Новая линия профилактики адресована тем, кто ищет помощь в управлении агрессивными мыслями и эмоциями.
Во время звонка консультанты центра Skalbes помогут разобраться в поведении и научиться саморегуляции в кризисной ситуации, а также подскажут, куда обратиться за дальнейшей поддержкой, чтобы остановить или предотвратить насильственные модели поведения.
«Важно распознавать самые разные, порой едва заметные формы насилия и своевременно осознавать потенциальные риски, чтобы остановить нарастающую агрессию еще на ранних этапах. При этом нужно понимать, что перемены возможны только тогда, когда сам человек признает проблему и готов меняться. К сожалению, в обществе такие попытки часто встречают осуждение или равнодушие, что мешает настоящим изменениям. Поэтому новая линия создает безопасную среду, где можно говорить о своих чувствах и переживаниях без страха быть осужденным — чтобы услышали, а не упрекали», — объясняет Санта Лайминя-Рубене, член правления организации Skalbes.
Создание такого телефона в Латвии опиралось на международный опыт, в частности, британскую линию Respect Phoneline и французскую FNACAV, признанные эффективными инструментами профилактики насилия.