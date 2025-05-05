Анестезиолог из Саутгемптона Леонид Кривский переплыл Атлантический океан на веслах, собрал 50 тысяч фунтов для украинцев и понял, кто он

— Все так думают, а на самом деле это и так, и не так. Это не речная гребля, ты больше управляешь лодкой. Тебя толкает, и ты должен идти по компасу в определенном направлении. Для этого ты и используешь весла. Да, во время шторма ситуация совсем другая, но в нормальных условиях это скорее как ходьба с утяжелением. Я спокойно выдерживал три-четыре часа гребли постоянно. Я не был ограничен графиком команды и мог брать перерыв в любое время. Каждые два часа нужно что-то перекусывать, получать глюкозу, потому что энергия уходит, и ты всё время в дефиците. В среднем во время такого перехода теряешь восемь-десять тысяч килокалорий в день. Однажды у меня затопило кабину, а у меня там было много снеков под матрасом. И все они утонули и испортились. Последние две недели я вообще жил без снеков, и мне не хватало энергии. У меня начались галлюцинации. Мой GPS показывал совершенно другие цифры, как будто я иду обратно. Я видел корабли — будто на волне вдруг появляется корабль, причем в деталях. То есть не то чтобы какие-то монстры, а реальные вещи — просто там, где их не должно быть. У меня вообще было очень тяжелое состояние последние три недели — просто полная темнота. Представьте: я очень слаб, при этом тяжелые штормовые условия и жара 40 градусов, на которой я неделю просидел на якоре. В этих условиях появился страх. Страх не того, что я погибну. Просто мне казалось, что я стал таким океанским монстром, который останется там навсегда, потому что океан меня не отпускает, и я теперь просто одно из морских созданий.