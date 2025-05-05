ВИДЕО: в Китае робот довел всех до паники, выйдя из-под контроля и набросившись на людей

Инженеры подтвердили, что программное обеспечение не было рассчитано на ситуацию, когда робот удерживается за фиксированную точку на голове. Такой способ фиксации ограничил его способность естественно корректировать положение, заставив робота поверить, что он падает. Поэтому робот начал все агрессивнее пытаться "вырваться" из того, что воспринимал как критическую дестабилизацию. К счастью, инженерам удалось "успокоить" робота, выключив его из источника питания, и никто не пострадал.