"Это невозможно терпеть!" - владельцы кафе в Германии недовольны поведением некоторых клиентов. В Латвии существует та же проблема

В других местах, где большинство посетителей прикованы к экранам ноутбуков, он скучает по разговорам за столами и тому, как гости могут перекинуться парой слов с официантами. Катрин Тис также предпочитает живую атмосферу. Кроме того, она хотела бы, чтобы родители не оставляли детей наедине с мобильными телефонами. Поэтому она предлагает игрушки и раскраски: «Дети это обожают, они приходят ко мне и просят еще один лист. Они могут взять новый или покататься на детской машинке между столиками. Вот такая атмосфера мне нужна — а не дети, сидящие с планшетом, пока мама встречается с подругами».