"Это невозможно терпеть!" - владельцы кафе в Германии недовольны поведением некоторых клиентов. В Латвии существует та же проблема
Заказать стакан воды из-под крана и работать три часа в кафе с ноутбуком? Все больше владельцев заведений в Германии выступают против такой практики — она вредит и доходам, и атмосфере.
Многим немецким владельцам кафе и баров создают проблемы посетители с ноутбуками — люди, переносящие свое рабочее место в кафе, часто заказывают очень мало. «Обычно они работают по три часа, выпив всего лишь литр воды из-под крана или чашку эспрессо», — рассказывает Катрин Тис, владелица концептуального кафе Thies Wohnen und Leben в Магдебурге.
«Я не могу так зарабатывать на жизнь, не могу платить сотрудникам и покрывать аренду. Это просто нерентабельно», — жалуется она.
С одной стороны, такие гости оживляют кафе в часы, когда поток посетителей невелик. С другой — из-за растущей популярности работы из дома столики занимают настолько часто, что некоторые владельцы начали протестовать — и запрещают ноутбуки вовсе. «Конечно, мы позволяем их использовать, если вы, скажем, хотите что-то сделать на ноутбуке за пять минут. Но если кто-то собирается сидеть тут и работать часами — это уже не позволяется», — объясняет в интервью DPA Юлия Басилашвили, владелица грузинского кафе LOstan.
Владельцы кафе — за живую атмосферу!
Катрин Тис применяет временный запрет на ноутбуки — по выходным в ее кафе с ними не пускают, объясняя это тем, что эти дни предназначены для общения и совместного времяпрепровождения с друзьями и детьми.
Кроме доходов, владельцев беспокоит и атмосфера в заведении. «Когда вы приходите к нам — чувствуете жизнь, люди снова общаются», — радуется Басилашвили. «У нас не нужно спешить, можно насладиться моментом, выпить кофе или другой напиток. Можно себе позволить расслабиться. Многим клиентам это нравится», — отмечает Винченцо Боццато.
В других местах, где большинство посетителей прикованы к экранам ноутбуков, он скучает по разговорам за столами и тому, как гости могут перекинуться парой слов с официантами. Катрин Тис также предпочитает живую атмосферу. Кроме того, она хотела бы, чтобы родители не оставляли детей наедине с мобильными телефонами. Поэтому она предлагает игрушки и раскраски: «Дети это обожают, они приходят ко мне и просят еще один лист. Они могут взять новый или покататься на детской машинке между столиками. Вот такая атмосфера мне нужна — а не дети, сидящие с планшетом, пока мама встречается с подругами».
Как посетители реагируют на запрет ноутбуков
По словам владельцев заведений, посетители реагируют на запрет ноутбуков по-разному. С одной стороны, меры хвалят те, кто хочет хоть немного замедлиться и отдохнуть от цифровой реальности. «Многим гостям это нравится, но, конечно, я потеряла часть клиентов», — говорит Боццато. Его кафе не пустует — несмотря на «очень, очень плохие отзывы из-за этого». «Нас временами даже оскорбляют. Но если такие правила кого-то задевают — нужно искать другое место. Каждый решает сам», — добавляет он.
Запрет смартфонов — следующий шаг?
Некоторые заведения до введения запрета на ноутбуки пробовали другие методы — например, объясняли, почему нужно освободить стол, если человек больше ничего не заказывает. Но бесконечные разговоры на эту тему отнимают слишком много энергии, признает Катрин Тис из Магдебурга.
Запрет в основном касается ноутбуков и иногда планшетов, но не смартфонов. «Сегодня можно весь день работать только с помощью смартфона», — отмечает Франк Фуртвенглер. Поэтому некоторые владельцы хотят пойти еще дальше: «Я бы хотел ввести день без телефонов, но пока не вижу такой возможности. Мы все чаще замечаем, что люди не могут без них жить».