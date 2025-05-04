Депутат: "Давать бюрократам задание сократить бюрократию - это абсурд"
Поручать чиновникам самим себя реформировать — бессмысленно, уверен депутат Сейма Дидзис Шмитс. В программе "Preses klubs", он резко раскритиковал инициативу премьер-министра Эвики Силини создать рабочую группу для сокращения бюрократии.
«Давать бюрократам задание сократить бюрократию — это абсурд по определению», — подчеркнул Шмитс. По его мнению, такие изменения должны начинаться с политического решения и воли к действию. «Потому и существует политика, и потому у нас есть премьер-министр. Премьер должен захотеть сократить бюрократию. Все должно начаться с разумных решений и назначения ответственного за их выполнение, а не с очередной рабочей группы», — отметил он.
Шмитс убежден, что главное — это сроки и персональная ответственность: «Когда человеку ставят дедлайн, он отлично понимает, что будет, если не выполнит, и что получит, если выполнит. Вот тогда госаппарат начнет работать».
В числе радикальных, но, по его словам, необходимых шагов — резкое сокращение бюджета госуправления: «Надо просто сократить деньги. Отнять у госаппарата половину бюджета и дать свободу — нанимать, увольнять, платить зарплаты и так далее». Он приводит в пример Эстонию как страну, где такая система уже работает: «Гениальный пример — Налоговая служба Эстонии. Им определили зарплаты, дали бюджет — и все. Там работают в пять раз меньше людей, а доходы в два раза выше».
Опираясь на собственный опыт в министерстве, Шмитс говорит о неэффективности большинства кадров: «На деле в министерстве работает 5–10 человек, которые всем управляют, остальное — это просто раздутый штат, просто копия Еврокомиссии. Мы тупо обезьянничаем».