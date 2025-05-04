Депутат: "Давать бюрократам задание сократить бюрократию - это абсурд"

В числе радикальных, но, по его словам, необходимых шагов — резкое сокращение бюджета госуправления: «Надо просто сократить деньги. Отнять у госаппарата половину бюджета и дать свободу — нанимать, увольнять, платить зарплаты и так далее». Он приводит в пример Эстонию как страну, где такая система уже работает: «Гениальный пример — Налоговая служба Эстонии. Им определили зарплаты, дали бюджет — и все. Там работают в пять раз меньше людей, а доходы в два раза выше».