Новое исследование меняет все представления о воспроизводстве населения. Для Латвии у ученых плохие новости

Данное исследование - плохие новости для Латвии, где уже в течение многих месяцев фиксируется рекордно низкая рождаемость. Уровень фертильности в стране сейчас колеблется в районе 1,5 ребенка на женщину. Впрочем, во многих странах Европы дела обстоят еще хуже. При этом нигде в Европе, ни в одной стране, уровень фертильности не достигает 2,1 ребенка на женщину, что до сих пор считалось уровнем естественного воспроизводства населения. Если в какой-либо стране и растет число населения, то исключительно из-за миграции.