Новое исследование меняет все представления о воспроизводстве населения. Для Латвии у ученых плохие новости
Для устойчивого существования человеческой популяции в долгосрочной перспективе требуется уровень рождаемости как минимум 2,7 ребенка на одну женщину — значительно больше, чем принятое ранее значение в 2,1.
Традиционное значение в 2,1 ребенка не учитывает такие факторы, как случайные колебания в числе потомков, уровень смертности, соотношение полов при рождении и вероятность того, что часть людей вообще не заводят детей. Особенно критично это в малых популяциях, где случайности могут привести к исчезновению целых родовых линий.
Моделирование показало, что при уровне рождаемости ниже 2,7 в условиях демографической изменчивости повышается риск вымирания. При этом смещение баланса рождений в сторону большего числа девочек снижает риск исчезновения популяции, поскольку увеличивается вероятность продолжения рода.
Это может объяснять, почему в тяжелые периоды — войны, голод, экологические катастрофы — часто фиксируется больше рождений девочек, чем мальчиков. Также исследование подчеркивает, что в большинстве современных обществ даже при стабильном общем населении со временем исчезает множество отдельных родов.
Авторы делают вывод, что устойчивость человеческой популяции, а также сохранение языков, культурных традиций и родовых линий требуют пересмотра устоявшихся представлений о «замещающем» уровне рождаемости. Эти выводы актуальны и для охраны исчезающих видов животных, где также задаются минимальные уровни фертильности для выживания вида.
Данное исследование - плохие новости для Латвии, где уже в течение многих месяцев фиксируется рекордно низкая рождаемость. Уровень фертильности в стране сейчас колеблется в районе 1,5 ребенка на женщину. Впрочем, во многих странах Европы дела обстоят еще хуже. При этом нигде в Европе, ни в одной стране, уровень фертильности не достигает 2,1 ребенка на женщину, что до сих пор считалось уровнем естественного воспроизводства населения. Если в какой-либо стране и растет число населения, то исключительно из-за миграции.