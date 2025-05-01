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Рабочие субботы в обмен на длинные выходные: проект на 2026 год
В следующем году планируется перенести два рабочих дня, которые выпадают между праздничным и выходным днем, предусматривает разработанный Министерством благосостояния проект.
В следующем году пятница, 2 января, приходится на промежуток между Новым годом в четверг, 1 января, и субботой, а понедельник, 22 июня, между воскресеньем и вторником, 23 июня, когда отмечается Лиго.
Проект распоряжения предусматривает, что рабочий день 2 января будет перенесен на субботу, 17 января, а рабочий день 22 июня - на субботу, 27 июня.