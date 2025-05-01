1 мая - День труда: история и значение праздника в Латвии
День труда, также известный как Международный день трудящихся, отмечается 1 мая в честь борьбы рабочих за свои права.
История празднования 1 мая началась в США, когда в 1886 году рабочие Чикаго провели акцию протеста за 8-часовой рабочий день, которая закончилась гибелью десятков рабочих. В память об этой трагедии, а также в знак солидарности с борьбой за права трудящихся во всем мире, в 1889 году был провозглашен Международный день труда, который начали отмечать 1 мая.
Хотя сегодня День труда отмечается во многих странах мира, особенно торжественно его праздновали в период Холодной войны в коммунистических государствах. И сейчас в таких странах, как Куба, Китай и Северная Корея, 1 мая остается важным государственным праздником, сопровождающимся масштабными мероприятиями и парадами.
День труда в Латвии
Одно из самых ярких празднований Дня труда в истории Латвии прошло 1 мая 1919 года, во времена Латвийской Социалистической Советской Республики (ЛССР). По решению правительства Петра Стучки на организацию торжеств было выделено 5 миллионов рублей. Празднования прошли в Риге и других регионах, находящихся под контролем ЛССР. Организационную комиссию возглавил писатель Андрей Упит. На Коммунарской площади была установлена инсталляция "Символ труда" — 15-метровая пирамида из фанеры, окруженная двадцатью деревянными обелисками. Авторами стали художники Роман Сута и Ото Скулме.
29 апреля 1920 года 1 мая был официально объявлен праздничным днем, но в это время его отмечали в честь созыва Учредительного собрания. В 1935 году праздник был исключен из перечня официальных и заменен другими "праздниками труда", проходившими летом.
Во время немецкой оккупации Латвии 1 мая вновь стали называть Днем труда, а с возвращением советской власти праздник получил название "День международной солидарности трудящихся".
После восстановления независимости Латвии 3 октября 1990 года Верховный Совет провозгласил 1 мая официальным праздником под двойным названием: День труда и День созыва Конституционного собрания Латвийской Республики. Этот статус сохраняется и по сей день.
С 2004 года 1 мая в Латвии приобрело еще одно значение — это день вступления страны в Европейский союз. Таким образом, праздник в современной Латвии объединяет сразу три важных символа: уважение к труду, историческую память и европейскую интеграцию.