1 мая - День труда: история и значение праздника в Латвии

История празднования 1 мая началась в США, когда в 1886 году рабочие Чикаго провели акцию протеста за 8-часовой рабочий день, которая закончилась гибелью десятков рабочих. В память об этой трагедии, а также в знак солидарности с борьбой за права трудящихся во всем мире, в 1889 году был провозглашен Международный день труда, который начали отмечать 1 мая.