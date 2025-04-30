В ближайшие дни полиция будет усиленно следить за порядком и безопасностью на дорогах

Государственная полиция в праздничные выходные с 1 по 5 мая будет усиленно следить за общественным порядком и безопасностью на автодорогах, сообщили агентству LETA в полиции. Особое внимание будет уделено проверкам водителей на наличие алкогольного опьянения или употребления других опьяняющих веществ.