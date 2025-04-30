В ближайшие дни полиция будет усиленно следить за порядком и безопасностью на дорогах
фото: LETA
Иллюстративное фото.
В Латвии

В ближайшие дни полиция будет усиленно следить за порядком и безопасностью на дорогах

Отдел новостей

LETA

В период с 1 по 5 мая Государственная полиция усилит контроль за порядком и безопасностью на дорогах. Особое внимание будет уделено проверке водителей на употребление алкоголя и других веществ.

Государственная полиция в праздничные выходные с 1 по 5 мая будет усиленно следить за общественным порядком и безопасностью на автодорогах, сообщили агентству LETA в полиции. Особое внимание будет уделено проверкам водителей на наличие алкогольного опьянения или употребления других опьяняющих веществ.

Усиленные проверки запланированы и на главных автодорогах страны, и на дорогах местного значения.

Ранее сообщалось, что в связи со спортивными мероприятиями в предстоящие праздничные и выходные дни на дорогах Латвии будут введены ограничения движения. 

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