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В Латвии
Сегодня 17:22
В ближайшие дни полиция будет усиленно следить за порядком и безопасностью на дорогах
В период с 1 по 5 мая Государственная полиция усилит контроль за порядком и безопасностью на дорогах. Особое внимание будет уделено проверке водителей на употребление алкоголя и других веществ.
Государственная полиция в праздничные выходные с 1 по 5 мая будет усиленно следить за общественным порядком и безопасностью на автодорогах, сообщили агентству LETA в полиции. Особое внимание будет уделено проверкам водителей на наличие алкогольного опьянения или употребления других опьяняющих веществ.
Усиленные проверки запланированы и на главных автодорогах страны, и на дорогах местного значения.
Ранее сообщалось, что в связи со спортивными мероприятиями в предстоящие праздничные и выходные дни на дорогах Латвии будут введены ограничения движения.