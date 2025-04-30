Размер зарплаты, гражданство и знание госязыка - какие требования предъявят новому руководителю airBaltic?

Дубкевич подтвердил, что конкурс на должность главы авиакомпании будет объявлен в среду. Кандидаты должны будут иметь как минимум 10-летний опыт работы в высшем уровне управления, опыт работы в авиационной отрасли в качестве члена правления, а также опыт руководства крупными авиакомпаниями и работы на рынках капитала. Он также отметил, что процесс отбора может занять около трех месяцев.