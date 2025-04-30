Размер зарплаты, гражданство и знание госязыка - какие требования предъявят новому руководителю airBaltic?
В Латвии продолжается обсуждение условий назначения нового исполнительного директора национальной авиакомпании airBaltic, включая вопросы его заработной платы, требований и процесса отбора.
На заседании парламентской комиссии Сейма по запросам рассматривался запрос оппозиционной партии "За стабильность" министру сообщения Атису Швинке по поводу отбора кандидата на должность председателя правления airBaltic и его зарплаты.
Отвечая на вопрос, будет ли снижена зарплата главы авиакомпании, парламентский секретарь Министерства сообщения Гиртс Дубкевич сообщил, что в феврале этого года зарплата членов правления была снижена на 40%, а также что компания непрерывно проводит оптимизацию оплаты труда. «Со своей стороны будем смотреть, каким будет конкретный кандидат, чтобы достичь хороших бизнес-показателей», — добавил Дубкевич.
В 2024 году зарплата бывшего главы авиакомпании Мартина Гаусса составила 838 568 евро.
Дубкевич подтвердил, что конкурс на должность главы авиакомпании будет объявлен в среду. Кандидаты должны будут иметь как минимум 10-летний опыт работы в высшем уровне управления, опыт работы в авиационной отрасли в качестве члена правления, а также опыт руководства крупными авиакомпаниями и работы на рынках капитала. Он также отметил, что процесс отбора может занять около трех месяцев.
Депутат Светлана Чулкова на заседании спросила, будут ли от кандидата требовать знания государственного (латышского) языка.
Дубкевич ответил, что с учетом специфики отрасли будет сложно найти кандидатов в Латвии, поэтому этот вопрос будет рассматриваться, исходя из предполагаемых должностных обязанностей и компетенций, включая возможность привлечения переводчика. Также в ответе указано, что гражданство Латвии не является обязательным требованием для руководителя авиакомпании согласно действующим нормативам, и в данном случае не планируется необоснованно ограничивать круг кандидатов.
Отвечая на вопрос, будет ли установлена "потолочная" зарплата для председателя правления авиакомпании, совет airBaltic в ответе комиссии отметил, что максимальный уровень оплаты труда может быть определен в соответствии с рыночной практикой в авиации и на основе индивидуального соглашения с выбранным кандидатом.
Совет airBaltic подчеркнул, что в настоящее время дополнительных выплат Мартинам Гаусом в связи с компенсацией не предусмотрено.
Как известно, 7 апреля этого года совет airBaltic принял решение об освобождении Мартина Гаусса от должности председателя правления и исполнительного директора авиакомпании.