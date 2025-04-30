В среду днем во многих местах Латвии усилится ветер

Во второй половине дня во многих местах в Курземе и Земгале ожидаются порывы западного ветра скоростью до 15-18 метров в секунду, а вечером на северном побережье Курземе и позже в Юрмале и Риге прогнозируются порывы северо-западного, северного ветра до 19-22 метров в секунду.