На пороге очередной войны? Обладающие ядерным оружием Индия и Пакистан балансируют на грани конфликта

После атаки в Кашмире Индия заявила, что два подозреваемых террориста — пакистанцы. Правительство в Исламабаде отвергло любую причастность и призвало к нейтральному расследованию. Премьер-министр Индии Нарендра Моди пообещал найти и наказать нападавших, однако многие в Индии считают, что этого недостаточно и пора проучить сам Пакистан. После теракта Индия приостановила действие важного соглашения о совместном использовании водных ресурсов, закрыла основной наземный пограничный переход и выслала пакистанских военных атташе. В ответ Пакистан выслал индийских военных, морских и авиационных атташе, аннулировал визы для граждан Индии, закрыл границу и приостановил двустороннюю торговлю.