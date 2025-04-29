На пороге очередной войны? Обладающие ядерным оружием Индия и Пакистан балансируют на грани конфликта
Министр обороны Пакистана Хаваджа Мухаммад Асиф заявил, что военное вторжение Индии неизбежно после кровавой атаки террористов на туристов в индийской части штата Кашмир 22 апреля, на фоне нарастающего напряжения между двумя ядерными державами.
В результате нападения в одном из курортов Кашмира боевики убили 25 туристов и гида, еще несколько десятков получили ранения. Индия обвинила в случившемся Пакистан, заявив, что он поддерживает трансграничный терроризм. Ответственность за нападение взяла на себя малоизвестная группировка "Фронт сопротивления Кашмира", которую Индия связывает с поддерживаемой Пакистаном террористической организацией "Лашкар-е-Тайба".
«Мы усилили наши силы, потому что это стало неизбежным. В такой ситуации нужно принимать стратегические решения, и они уже приняты», — заявил Асиф в интервью агентству Reuters в столице Пакистана Исламабаде.
Он отметил усиление агрессивной риторики со стороны Индии, а пакистанская армия уже уведомила правительство о возможности индийского нападения. Однако он не пояснил, почему считает вторжение Индии неизбежным. Министерства иностранных дел и обороны Индии отказались от комментариев.
После атаки в Кашмире Индия заявила, что два подозреваемых террориста — пакистанцы. Правительство в Исламабаде отвергло любую причастность и призвало к нейтральному расследованию. Премьер-министр Индии Нарендра Моди пообещал найти и наказать нападавших, однако многие в Индии считают, что этого недостаточно и пора проучить сам Пакистан. После теракта Индия приостановила действие важного соглашения о совместном использовании водных ресурсов, закрыла основной наземный пограничный переход и выслала пакистанских военных атташе. В ответ Пакистан выслал индийских военных, морских и авиационных атташе, аннулировал визы для граждан Индии, закрыл границу и приостановил двустороннюю торговлю.
Армия Пакистана приведена в повышенную боевую готовность, но, как отметил Асиф, ядерное оружие будет применено только в случае «прямой угрозы нашему существованию». Асиф представляет правящую партию «Пакистанская мусульманская лига – Наваза», которая исторически выступала за мирные переговоры с Индией.
Индия и Пакистан контролируют разные части Кашмира, но обе претендуют на всю территорию. В индийской части Кашмира с 1989 года действуют различные вооруженные группировки, борющиеся против власти Дели. Многие мусульмане Кашмира поддерживают цель повстанцев — объединить территорию либо с Пакистаном, либо сделать ее независимым государством. Долгосрочный конфликт между Индией и Пакистаном осложняется тем, что обе страны обладают ядерным оружием. По доступным данным, у Индии сейчас около 180 ядерных боеголовок, у Пакистана — 170.