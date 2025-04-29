У Маска появился конкурент: Amazon запустил свой спутниковый интернет

Предполагается, что эта система обеспечит широкополосный доступ в интернет как минимум со скоростью до 400 Мбит/с. Для запуска устройств на орбиту Amazon будет использовать не только ракеты компании Blue Origin, также принадлежащей миллиардеру Джефу Безосу, но и приобрела запуски новых ракет в Европе.