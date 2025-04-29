У Маска появился конкурент: Amazon запустил свой спутниковый интернет
Американская корпорация Amazon успешно вывела на орбиту первую партию спутников связи в рамках проекта Kuiper, целью которого значится создание собственной спутниковой сети связи.
Как сообщает DW, ракета-носитель Atlas V с 27 спутниками на борту стартовала с мыса Канаверал в США, отчиталась компания-производитель ракеты United Launch Alliance. Первоначально запуск Atlas V был запланирован на начало апреля, но его перенесли из-за неподходящей погоды.
После размещения спутники начнут вращаться по низкой околоземной орбите на высоте около 400 миль (630 км). Всего в рамках проекта Amazon планирует вывести на орбиту в ближайшие годы более 3200 спутников, которые будут работать в связке с 12 наземными станциями.
Предполагается, что эта система обеспечит широкополосный доступ в интернет как минимум со скоростью до 400 Мбит/с. Для запуска устройств на орбиту Amazon будет использовать не только ракеты компании Blue Origin, также принадлежащей миллиардеру Джефу Безосу, но и приобрела запуски новых ракет в Европе.
3236 спутников должны будут находиться на высоте 590, 610 и 630 км, следует из планов компании. Терминалы для приема интернета, которые должны будут покупать клиенты Amazon, компания называет "доступной по цене высокопроизводительной конструкцией для частных лиц и малого бизнеса".
Вывод спутников Kuiper на орбиту делает Amazon и Джеффа Безоса полноценным участником "спутниковой гонки", в которой уже состязается ряд операторов спутникового интернета. Один из известнейших среди них - система Starlink компании SpaceX, владельцем которой является американский миллиардер Илон Маск. Эти спутники находятся на орбите еще с 2019 года, их общее число превышает 7000 аппаратов.