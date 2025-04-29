Ребенок повредил картину Марка Ротко стоимостью 50 млн евро в музее Роттердама
В одном из музеев Нидерландов ребенок повредил картину родившегося в Латвии американского художника Марка Ротко, оцениваемую в 50 миллионов евро.
Инцидент произошел с картиной «Серый, оранжевый на бордовом, № 8» (1960), принадлежащей музею Boijmans Van Beuningen в Роттердаме. Как сообщает издание People, музей не раскрыл имени ребенка и отказался комментировать, кто покроет расходы на реставрацию. Представители музея также заявили, что не будут публиковать фото повреждений или информацию о стоимости реставрационных работ.
По словам представителя музея, учреждение уже связалось с реставраторами в Нидерландах и за рубежом, рассматриваются варианты восстановления. Повреждения описываются как поверхностные царапины в нижней части картины на слое краски без лака. Музей надеется, что в скором времени произведение вновь будет выставлено для публики. Известно, что картина была приобретена галереей в 1970-х годах.
A €50M Mark Rothko masterpiece was damaged by a child at Boijmans Van Beuningen Museum, Rotterdam, on April 25, 2025.— Artmajeur (@artmajeur) April 28, 2025
Restoration experts are now working to save Grey, Orange on Maroon, No. 8.
More info 👉 https://t.co/uhn1AgBBid#ArtNews #Rothko #Rotterdam pic.twitter.com/ubpkXhgKY0
София Макалуна, глава отдела реставрации компании Fine Art Restoration Company, отметила, что современные картины без защитного лака особенно уязвимы. Это связано со сложными материалами, яркими цветами и отсутствием традиционного защитного слоя, что делает даже незначительные повреждения сразу заметными.
Она подчеркнула, что «царапины на верхнем слое краски могут серьезно повлиять на восприятие картины».
Джонни Хелмс, директор по маркетингу реставрационной фирмы Plowden & Smith, заявил, что восстановление работ Ротко — сложный процесс из-за уникального состава его пигментов, смол и клеевых основ. Отсутствие лака означает, что полотно «открыто воздействию внешней среды», что создает дополнительные трудности для реставраторов, сообщает BBC.
«Похоже, картинам Ротко не везет — это не первый случай повреждения его работ», — добавил он.
В 2012 году работа Ротко «Черное на бордовом» (1958) была преднамеренно испорчена вандалом в галерее лондонского музея Tate Modern. Ответственность за инцидент взял на себя российский художник Владимир Уманец. За свой поступок он получил два года тюрьмы и позже извинился. По данным суда, восстановление картины обошлось в 200 тысяч фунтов (около 235 тысяч евро) и заняло 18 месяцев.
Рейчел Мартл, специалист страховой компании Aon, пояснила, что полисы страхования произведений искусства обычно покрывают риски физической утраты и повреждений, включая «случайные действия детей или других посетителей», хотя могут быть исключения. Она добавила, что при инциденте эксперт обычно исследует повреждения, анализирует записи с камер наблюдения и оценивает возможности реставрации.
Кстати, музей Boijmans Van Beuningen уже взыскивал компенсации с посетителей за порчу экспонатов. В 2011 году один из гостей наступил на инсталляцию Pindakaasvloer Вима Т. Шипперса, которая представляла собой слой арахисового масла прямо на полу. Тогда музей обязал его оплатить восстановительные работы, заявив, что это обычная практика.
Однако в других случаях музеи бывают снисходительны. В августе прошлого года четырехлетний мальчик случайно разбил 3500-летнюю вазу в израильском археологическом музее Hecht. Тогда музей заявил, что не будет наказывать виновных, так как речь идет о маленьком ребенке. Позже семью пригласили на экскурсию в музей.