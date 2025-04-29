Ребенок повредил картину Марка Ротко стоимостью 50 млн евро в музее Роттердама

В 2012 году работа Ротко «Черное на бордовом» (1958) была преднамеренно испорчена вандалом в галерее лондонского музея Tate Modern. Ответственность за инцидент взял на себя российский художник Владимир Уманец. За свой поступок он получил два года тюрьмы и позже извинился. По данным суда, восстановление картины обошлось в 200 тысяч фунтов (около 235 тысяч евро) и заняло 18 месяцев.