Перейти с платного лечения на бесплатное - станет ли такое возможным в Латвии?

С целью выяснить влияние возможных перемен с 1 марта НСЗ хотела запустить пилотный проект. В нем изначально планировалось задействовать обе дольницы, а также были отобраны специалисты пяти областей, к которым наблюдаются длинные очереди и которые принимают пациентов как за плату, так и по договору с государством: эндокринологии, инфектологии, кардиологии, неврологии и ревматологии. В ходе пилотного проекта планировалось понять и то, как такого рода изменения повлияют на бюджет здравоохранения, и как - на очереди. Больницы должны вести тщательный учет всех действий, отмечается в передаче. Но Ассоциация работодателей здравоохранения (АРЗ), представляющая частные учреждения здравоохранения, подала жалобу в Совет по конкуренции в связи с запланированным пилотным проектом. По мнению АРЗ, пилотный проект недостаточно обсуждался, к тому же недостаточно объяснений как по поводу выбранных для эксперимента врачебных специальностей, так и по медицинским учреждениям и срокам. "Нам просто показалось, что это нечестно, что преимущества созданы именно для своих обществ капитала", - говорит исполнительный директор АРЗ Инара Петерсоне.