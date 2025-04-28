"А как же меры экономии?" Предприниматели недоумевают - в министерствах у чиновников зарплаты вновь растут как на дрожжах

В нескольких министерствах в бюджете на 2025 год изначально были заложены расходы на оплату труда, значительно превышающие установленное Кабинетом министров ограничение в 2,6% по сравнению с 2024 годом. Например, в программе Министерства здравоохранения "Управление отраслями и планирование политики" на оплату труда в 2025 году запланировано 5 686 346 евро — на 25,4% больше, чем в 2024 году (4 534 172 евро), а в программе "Обеспечение деятельности Кабинета министров, политика государственного управления" для Кабинета министров и Государственной канцелярии — рост на 19,2% (9 696 252 евро против 8 137 032 евро в 2024 году).