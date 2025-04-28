"А как же меры экономии?" Предприниматели недоумевают - в министерствах у чиновников зарплаты вновь растут как на дрожжах
Латвийская торгово-промышленная палата (LTRK) и Конфедерация работодателей Латвии (LDDK) выражают непонимание в связи с несоблюдением министерствами ограничений на рост расходов на оплату труда в государственном управлении и ожидают объяснений от правительства, сообщают предпринимательские организации.
14 октября 2024 года Кабинет министров на внеочередном заседании утвердил ограничение в 2,6% на рост фонда оплаты труда в государственном управлении в 2025 году по сравнению с планом на 2024 год. Однако доступная информация свидетельствует о том, что в ряде министерств эти ограничения не соблюдаются — в первом квартале 2025 года расходы на оплату труда увеличились на 24% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.
Данные Государственной казны за период до марта 2025 года показывают, что в 10 из 15 министерств Латвии расходы на оплату труда (код EKK "1000") увеличились более чем на 2,6%.
Лидером по росту стала Министерство благосостояния с увеличением на 24,6%, в Министерстве образования и науки рост составил 15,1%, а в Министерстве здравоохранения — 13,4%.
"На наш взгляд, такая тенденция свидетельствует об отсутствии стремления политического руководства и высших чиновников соблюдать установленные ограничения, а публичные обещания и решения не совпадают с действиями", — считает генеральный директор LDDK Каспар Горкшс.
В нескольких министерствах в бюджете на 2025 год изначально были заложены расходы на оплату труда, значительно превышающие установленное Кабинетом министров ограничение в 2,6% по сравнению с 2024 годом. Например, в программе Министерства здравоохранения "Управление отраслями и планирование политики" на оплату труда в 2025 году запланировано 5 686 346 евро — на 25,4% больше, чем в 2024 году (4 534 172 евро), а в программе "Обеспечение деятельности Кабинета министров, политика государственного управления" для Кабинета министров и Государственной канцелярии — рост на 19,2% (9 696 252 евро против 8 137 032 евро в 2024 году).
"Создаются условия, при которых предпринимателям, благодаря которым формируются доходы государственного бюджета, становится сложнее конкурировать на рынке труда по сравнению с государственными учреждениями, которые эти доходы тратят;
динамика фонда оплаты труда показывает, что за период с 2020 по 2024 год наибольший рост был зафиксирован именно в министерствах (+160,2%)", — указывает председатель правления LTRK Янис Эндзиньш.
Организации предпринимателей напоминают, что решение Кабинета министров об ограничении фонда оплаты труда было связано с тем, что в 2023 году в государственном секторе произошел резкий рост фонда оплаты труда на 15,2%, а в 2024 году — еще на 14,6%, что превысило возможности частного сектора и создало значительную деформацию на рынке труда. В настоящее время средняя зарплата в государственном секторе также превышает среднюю зарплату в частном секторе.
"Мы настаиваем на соблюдении принятых решений, направленных на меры экономии", — заявляют обе крупнейшие предпринимательские организации.
LDDK призывает Кабинет министров и Министерство финансов дать объяснения по указанным обстоятельствам и разъяснить, как осуществляется контроль за фондом оплаты труда в государственных и муниципальных учреждениях, а также как обеспечивается соблюдение решения Кабинета министров об ограничении роста фонда оплаты труда в 2025 году на уровне ранее установленного предела в 2,6%. Ранее Совет по фискальной дисциплине сообщил, что в феврале 2025 года расходы на оплату труда в государственном секторе увеличились на 4,5%, а в совокупности в 2025 году рост составил 3,3%.