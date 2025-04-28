Куда делось латышское трудолюбие? Работодатели призывают уменьшить количество выходных
В Латвии не только относительно большое количество праздничных дней, но у нас также существуют механизмы, которые могут еще больше увеличить число выходных. В результате сейчас мы живем в 31-дневном периоде, в котором отдыхаем больше, чем работаем — соотношение 14 рабочих дней к 17 выходным.
В ответ на запрос Jauns.lv Конфедерация работодателей Латвии (LDDK) указывает, что это оказывает прямое негативное влияние на экономику страны.
Много выходных, а перенос рабочих дней непродуктивен
Закон "О праздничных, памятных и отмечаемых днях" устанавливает в Латвии 16 праздничных дней. В странах Европы в среднем — 12,2 дня. Однако, как известно, уже много лет действует норма, что если такие праздничные дни, как 4 мая, день завершения Праздника песни и танца и 18 ноября, выпадают на субботу или воскресенье, то следующий рабочий день становится выходным.
Кроме того Кабинет министров каждый год может издать распоряжение о переносе рабочих дней, как это сделано в этом году: пятница, 2 мая, будет выходным, а отработать ее придётся в субботу, 10 мая.
Объявляя разные условно спонтанные выходные или наблюдая за таким отдыхом весной, как в этом году, нужно учитывать реальную рабочую среду, отмечает Конфедерация.
"Во-первых, у экспортирующих предприятий нет возможности остановить свою деятельность из-за переноса выходных в Латвии, если заключенные ранее международные договоры требуют поставки продукции в определенные сроки и объемы. То есть работа продолжается, а расходы увеличиваются вдвое.
Во-вторых, опыт показывает, что перенесенные на выходные рабочие дни часто бывают непродуктивными. LDDK взаимодействует в основном с государственным сектором и отмечает, что в эти дни объем работы и общение с госуправлением резко падает, что заставляет думать, что работники госуправления не воспринимают это как полноценный рабочий день. Формально мы работаем, а фактически — нет," — отмечает LDDK.
Конфедерация подчеркивает, что складывается трехуровневая проблема для конкурентоспособности государства: во-первых, большое количество официальных праздничных дней, во-вторых, механизмы переноса и компенсации праздничных дней, в-третьих, сомнительная продуктивность в перенесенные рабочие дни.
Спонтанные выходные означают срочное перепланирование
Также LDDK указывает, что спонтанно объявленные выходные требуют срочного пересмотра множества рабочих процессов: "Во многих отраслях приходится срочно перепланировать рабочие графики — расписания движения транспорта, приемы врачей и так далее, а также выплачивать надбавки за работу в выходные и другие дополнительные расходы".
Каждый лишний день отдыха означает и меньше произведенной продукции и услуг (минус 0,5% ВВП, или около 150 млн евро), меньше налоговых поступлений (минус 50 млн евро), снижение производительности в производственных компаниях и увеличение расходов работодателей, если работа не может быть прервана и сотрудникам нужно платить надбавки за работу в праздники или за сверхурочную работу (в размере 100%) — в итоге снижается объем доступных для общества благ.
"Одной из исторических ценностей латышей является трудолюбие. LDDK не против праздничных дней или празднований в целом, но в последнее время мы слишком много говорим о дополнительных выходных, сокращении нагрузок и забываем о своих базовых ценностях. Отношение к труду отличается в развитых странах и странах со стагнирующей экономикой. Латвия должна принадлежать к первой группе стран как в плане отношения, так и по экономическим показателям. Мы призываем пересмотреть количество выходных и их организацию, как это недавно сделала Дания," — заявляет Конфедерация.
Параллельно с этой ситуацией в Латвии актуальна дискуссия о том, стоит ли объявить 11 ноября — День Лачплесиса — выходным. Также продолжается обсуждение идеи о предоставлении дополнительных выходных женщинам во время менструаций.