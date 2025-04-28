Куда делось латышское трудолюбие? Работодатели призывают уменьшить количество выходных

"Одной из исторических ценностей латышей является трудолюбие. LDDK не против праздничных дней или празднований в целом, но в последнее время мы слишком много говорим о дополнительных выходных, сокращении нагрузок и забываем о своих базовых ценностях. Отношение к труду отличается в развитых странах и странах со стагнирующей экономикой. Латвия должна принадлежать к первой группе стран как в плане отношения, так и по экономическим показателям. Мы призываем пересмотреть количество выходных и их организацию, как это недавно сделала Дания," — заявляет Конфедерация.