Житель Латвии недоумевает: почему при расчете пенсии взяты именно те четыре года, когда зарплата была самой маленькой?

С таким вопросом обратился зритель программы Латвийского телевидения «4. studija»: «Я понимаю, что никто ничего менять не будет и, скорее всего, не сможет. Но я считаю это несправедливым. Ведь для расчета пенсии были взяты 1996, 1997, 1998 и 1999 годы. Именно эти четыре года. Сейчас через систему EDS видно, что за те годы я платил социальный налог — примерно 100 латов в год. Это были отчисления с минимальной зарплаты — около 89 латов в месяц, так как я тогда работал за минимальную зарплату».

Мужчина получает пенсию с 2023 года, сейчас это 470 евро. Он продолжает работать, потому что иначе выжить невозможно. И будет работать столько, сколько позволит здоровье.