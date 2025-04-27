Житель Латвии недоумевает: почему при расчете пенсии взяты именно те четыре года, когда зарплата была самой маленькой?
Справедливо ли это, что при расчете базовой пенсии учитываются именно четыре года — с 1996 по 1999 годы, когда изменилась общая пенсионная система и зарплаты были минимальными?
С таким вопросом обратился зритель программы Латвийского телевидения «4. studija»: «Я понимаю, что никто ничего менять не будет и, скорее всего, не сможет. Но я считаю это несправедливым. Ведь для расчета пенсии были взяты 1996, 1997, 1998 и 1999 годы. Именно эти четыре года. Сейчас через систему EDS видно, что за те годы я платил социальный налог — примерно 100 латов в год. Это были отчисления с минимальной зарплаты — около 89 латов в месяц, так как я тогда работал за минимальную зарплату».
Мужчина получает пенсию с 2023 года, сейчас это 470 евро. Он продолжает работать, потому что иначе выжить невозможно. И будет работать столько, сколько позволит здоровье.
Почему именно эти четыре года повлияли на расчет пенсии?
С этим вопросом передача обратилась в Министерство благосостояния. Там пояснили, что пенсия по возрасту рассчитывается индивидуально для каждого человека и зависит от накопленного за жизнь пенсионного капитала. Этот капитал складывается из двух частей: за работу до 1996 года и после 1996 года.
«Если после 1996 года пенсионный капитал формируется из уплаченных нами взносов социального страхования, то до 1996 года рассчитывается начальный пенсионный капитал. Он зависит от трудового стажа, накопленного человеком до конца 1995 года, и от заработной платы, которую человек получал в период с 1996 по 1999 год», — объясняет старший эксперт по социальному страхованию Министерства благосостояния Даце Трушинска.
Передача уточняет, что закон «О государственных пенсиях» вступил в силу в 1996 году и кардинально изменил прежнюю пенсионную систему.
«Если у человека в этот период была маленькая зарплата или ее не было вовсе, если он по каким-то причинам не работал, тогда при наличии 30 лет стажа используется средняя зарплата по стране за эти четыре года», — отмечает представитель министерства. Скорее всего, именно такая схема расчета была применена и в случае зрителя программы, у которого большая часть стажа пришлась уже на новую пенсионную систему.
В Министерстве благосостояния также поясняют, что каждому человеку стоит внимательно следить, учтен ли весь его трудовой стаж, ведь даже работа по прополке картофеля в колхозе может быть засчитана. Работы, выполненные до 1996 года, нужно подтвердить документами в Государственном агентстве социального страхования. Индексация всех пенсий проводится ежегодно 1 октября, что хоть немного, но увеличивает размер пенсий, сообщает передача.