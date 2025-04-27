Главная цель airBaltic - сделать Ригу важным центром воздушного сообщения Северной Европы

Ранее сообщалось, что в конце января 2025 года была достигнута договоренность с немецкой авиакомпанией Lufthansa об инвестициях в airBaltic в размере 14 млн евро. В обмен на вклад Lufthansa Group получит конвертируемую акцию, которая даст ей 10% участия. Позже, после потенциального IPO airBaltic, эта конвертируемая акция будет конвертирована в обычные акции.