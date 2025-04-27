Главная цель airBaltic - сделать Ригу важным центром воздушного сообщения Северной Европы
Министерство сообщения передало на согласование проект приказа, предусматривающий обновление общей стратегической цели латвийской национальной авиакомпании airBaltic, свидетельствует информация на портале правовых актов.
Минсообщения поясняет, что цель должна соответствовать направлению развития бизнеса airBaltic и долгосрочному плану в связи с продвижением первичного публичного предложения акций (IPO) и необходимыми для его реализации решениями.
В этой связи планируется установить, что общая стратегическая цель airBaltic - способствовать международному сообщению с Латвией путем обеспечения авиаперевозок пассажиров и грузов, стремиться к климатическому нейтралитету, действуя по принципам коммерческой выгоды и долгосрочного развития, что должно способствовать развитию Риги как важного центра воздушного сообщения Северной Европы.
Минсообщения отмечает, что стратегическую цель компании необходимо было уточнить с учетом негативных финансовых показателей 2024 года.
При утверждении общей стратегической цели airBaltic держатель долей капитала должен будет подготовить письмо ожиданий акционера по дальнейшему долгосрочному развитию предприятия, включая рентабельность основной деятельности и успешное привлечение на финансовые рынки необходимого для развития капитала.
Ранее сообщалось, что в конце января 2025 года была достигнута договоренность с немецкой авиакомпанией Lufthansa об инвестициях в airBaltic в размере 14 млн евро. В обмен на вклад Lufthansa Group получит конвертируемую акцию, которая даст ей 10% участия. Позже, после потенциального IPO airBaltic, эта конвертируемая акция будет конвертирована в обычные акции.
После IPO размер участия Lufthansa Group будет определяться рыночной ценой потенциального IPO. Сделка предусматривает и то, что Lufthansa Group после потенциального IPO будет владеть не менее чем 5% капитала airBaltic. На сделку еще должно дать разрешение Федеральное управление Германии по борьбе с картелями (Bundeskartellamt).
Латвийскому государству в настоящий момент принадлежат 97,97% акций airBaltic, а финансовому инвестору Aircraft Leasing 1, принадлежащему датскому предпринимателю Ларсу Тусену, - 2,03%.