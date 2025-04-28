Как в Латвии проверяют продукты, импортированные из Украины: пояснения главы PVD
Из-за войны в Украине латвийцев волнует безопасность продуктов питания, ввозимых в наши магазины из этой страны. Как именно осуществляется контроль, рассказал глава Продовольственно-ветеринарной службы (PVD) Марис Балодис в эфире TV24.
Такой вопрос задал один из зрителей передачи: «Как проверяются продукты питания, которых в супермаркетах очень много и которые ввезены из Украины, где идет война? Продуктов очень много и самых разных».
По словам Мариса Балодиса, продукты из Украины проверяются в Латвии так же, как и все остальные — выборочно. Продукция может попасть под лабораторный мониторинг или быть проверена на границе. Однако проверки чаще всего проводятся на внешней границе другой страны-члена Европейского союза, а не в самой Латвии.
Ведущий передачи напомнил, что законодательство Украины отличается от европейского и задал вопрос о качестве украинских товаров. Балодис подтвердил, что некоторое время назад в яичных продуктах из Украины была обнаружена сальмонелла. Тем не менее он подчеркнул, что Украина и украинские предприятия, производящие продукты животного происхождения, проходят строгую процедуру одобрения для экспорта в ЕС. Эту проверку проводит Европейская комиссия, оценивая национальные системы контроля, лабораторные программы и соответствие предприятий требованиям ЕС. Только после этого украинские продукты допускаются к ввозу на рынок Евросоюза, в том числе в Латвию.