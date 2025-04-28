Как в Латвии проверяют продукты, импортированные из Украины: пояснения главы PVD

Ведущий передачи напомнил, что законодательство Украины отличается от европейского и задал вопрос о качестве украинских товаров. Балодис подтвердил, что некоторое время назад в яичных продуктах из Украины была обнаружена сальмонелла. Тем не менее он подчеркнул, что Украина и украинские предприятия, производящие продукты животного происхождения, проходят строгую процедуру одобрения для экспорта в ЕС. Эту проверку проводит Европейская комиссия, оценивая национальные системы контроля, лабораторные программы и соответствие предприятий требованиям ЕС. Только после этого украинские продукты допускаются к ввозу на рынок Евросоюза, в том числе в Латвию.