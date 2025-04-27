Хозяин умер - кто позаботится о его скорбящем питомце?
На данный момент закон в Латвии не устанавливает ни обязанностей наследников, ни действия нотариусов в случаях, когда в состав наследства входит собака, кошка или другое домашнее животное. Латвийская ассоциация ветеринарных врачей обратилась с этим вопросом в Совет присяжных нотариусов и Министерство юстиции.
По данным Службы поддержки села, на 14 марта в Латвии было зарегистрировано 235 658 собак и 45 930 кошек. На имя умерших лиц зарегистрированы 6018 собак и 174 кошки, но фактические цифры еще выше, поскольку, например, не всех кошек требуется обязательно регистрировать, а также есть незарегистрированные собаки. "Мы не знаем, где находятся эти животные. Единственное, что известно – по данным реестра они считаются живыми. Наверное, они живут у родственников, соседей, кто-то мог попасть в приют", – рассказала Kas Jauns Avīze заместитель руководителя секции мелких животных Латвийской ассоциации ветеринарных врачей Лита Конопоре.
О собаке не подумали
Руководитель приюта Labās mājas Астрида Карклиня в эфире радиопрограммы "Как лучше жить" на Latvijas Radio рассказала: "Не раз сталкивались с ситуацией, когда дальние родственники привозят животное, и мы часто довольно прямо спрашиваем: кто наследует эту квартиру или этот дом? Вы! А что происходит с этим живым существом, которое, к тому же, зарегистрировано? На это – полное молчание".
Согласно Гражданскому закону и Закону о защите животных, животное считается объектом собственности, напоминает Ассоциация ветеринарных врачей. Помимо гуманитарных соображений, животное может иметь и материальную ценность, например, если это породистый экземпляр. В случае смерти владельца должна быть предусмотрена процедура перехода животного к другому владельцу.
Какие реестры проверяет нотариус
На данный момент изменения в реестре может внести только сам владелец, например, решив передать или продать животное другому человеку. Закон о нотариате предусматривает, что после открытия наследственного дела нотариус проверяет наличие имущества умершего в следующих реестрах: Государственная единая компьютеризированная земельная книга, Информационная система государственного кадастра недвижимости, Реестр транспортных средств и водителей, Регистр предприятий и регистр счетов. "Из всего вышеуказанного следует, что, несмотря на то, что домашние животные являются объектами собственности и данные о них зарегистрированы в государственном реестре, действующие нормативные акты не предусматривают порядок действий в случае смерти владельца животного", – поясняет Ассоциация. Могут возникнуть ситуации, когда наследники принимают наследство, но не хотят заботиться о животных, передают их другим лицам без официальной перерегистрации или вообще оставляют их без ухода.
Только добрая воля
У нотариусов нет обязанности в рамках наследственного дела проверять информацию о животных, также не установлено, на каком основании третье лицо может требовать регистрации себя в качестве владельца животного после смерти прежнего хозяина. Это могут сделать сами наследники, но они часто об этом не знают или не задумываются.
Сейчас ветеринары и Служба поддержки села действуют в зависимости от ситуации. Например, если это возможно, ветеринар рекомендует наследнику включить животное в перечень наследственного имущества. Служба имеет право изменить данные о владельце животного на основании других документов, но в идеале процедура наследования животных должна быть урегулирована на законодательном уровне. Если после смерти владельца животное не перерегистрировано, в случае его пропажи будет невозможно найти нового владельца, используя данные микрочипа и реестра. В лучшем случае животное попадет в приют или его заберет нашедший.
Стоит подумать еще при жизни
Ассоциация ветеринарных врачей призывает Совет присяжных нотариусов и Министерство юстиции рассмотреть этот вопрос и внести необходимые изменения в нормативные акты. Существует возможность зарегистрироваться в качестве держателя животного, но этой возможностью пользуются крайне редко. "Если это не сделано, в случае пропажи животного мы не знаем, кому его возвращать", – напоминает Лита Конопоре. Она призывает общество быть информированным и осознавать, что домашние животные заслуживают дома и заботы даже после смерти своего хозяина.
Ситуация, когда наследники получают квартиру или дом, а собаку или кошку считают ненужным имуществом, крайне неэтична. Конечно, бывают случаи, когда, например, нет возможности перевезти собаку из деревни в город. Поэтому владельцам стоит еще при жизни подумать, что будет с их питомцем после их смерти. Это можно предусмотреть в завещании.