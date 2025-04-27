Хозяин умер - кто позаботится о его скорбящем питомце?

На данный момент изменения в реестре может внести только сам владелец, например, решив передать или продать животное другому человеку. Закон о нотариате предусматривает, что после открытия наследственного дела нотариус проверяет наличие имущества умершего в следующих реестрах: Государственная единая компьютеризированная земельная книга, Информационная система государственного кадастра недвижимости, Реестр транспортных средств и водителей, Регистр предприятий и регистр счетов. "Из всего вышеуказанного следует, что, несмотря на то, что домашние животные являются объектами собственности и данные о них зарегистрированы в государственном реестре, действующие нормативные акты не предусматривают порядок действий в случае смерти владельца животного", – поясняет Ассоциация. Могут возникнуть ситуации, когда наследники принимают наследство, но не хотят заботиться о животных, передают их другим лицам без официальной перерегистрации или вообще оставляют их без ухода.