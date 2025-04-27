Минблаг предлагает защиту накоплений будущих пенсионеров - но есть нюансы

Как пояснил Алликс, речь идет не именно о 5 годах — процедуру перевода накоплений можно будет осуществить и за 2 года, и за год до выхода на пенсию. Тут должен решать сам человек. Однако полный перевод пенсий из второго уровня в первый был бы ошибочным решением. «В пенсионной программе риски разделены. Если в первом уровне риском является демография и количество населения в Латвии, то во втором уровне самым важным риском являются колебания на финансовом рынке. Эти риски распределяются именно таким образом, и поэтому говорить, что второй уровень нужно отменить, а все должны "переехать" в первый уровень, было бы, конечно, опрометчиво и неправильно», — считает специалист.