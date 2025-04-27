Минблаг предлагает защиту накоплений будущих пенсионеров - но есть нюансы
Министерство благосостояния Латвии предложило инициативу, которая позволит будущим пенсионерам переводить накопления со второго пенсионного уровня на первый, чтобы снизить риски потерь из-за финансовых колебаний. Почему же данная инициатива уже вызывает бурные дискуссии среди специалистов?
Министерство благосостояния выступило с инициативой — разрешить будущим пенсионерам за пять лет до выхода на заслуженный отдых переводить свои накопления со второго пенсионного уровня на первый. Это в какой-то мере позволит амортизировать ситуации, когда сениоры страдают из-за падений курса облигаций и прочих ценных бумаг, в которые вкладываются накопления на старость. Сейчас эта законодательная инициатива находится в Бюджетном комитете Сейма на втором чтении, сообщает LSM+.
В эфире программы «Домская площадь» на Латвийском радио 4 государственный секретарь Министерства благосостояния Латвии Ингус Алликс сказал, что дискуссии могут быть весьма острыми. Споров по вопросам пенсий и так предостаточно, а новая инициатива пока воспринимается неоднозначно: Алликс признал, что ни с представителями Министерства финансов, ни с экспертами Банка Латвии прийти к единому мнению по этому вопросу пока не удалось.
В чем же плюс обсуждаемого решения? В отличие от второго пенсионного уровня, где из-за колебаний на финансовом рынке существуют большие риски потерь, первый уровень более стабилен. Он обеспечивает гарантированное увеличение пенсионного капитала. Правда, небольшое — в соответствии с индексацией пенсий. Но, поскольку средства в первом пенсионном уровне индексируются не каждый год, возможно, что в какой-то конкретный период прибавки и не будет. Зато не будет и потерь.
Как пояснил Алликс, речь идет не именно о 5 годах — процедуру перевода накоплений можно будет осуществить и за 2 года, и за год до выхода на пенсию. Тут должен решать сам человек. Однако полный перевод пенсий из второго уровня в первый был бы ошибочным решением. «В пенсионной программе риски разделены. Если в первом уровне риском является демография и количество населения в Латвии, то во втором уровне самым важным риском являются колебания на финансовом рынке. Эти риски распределяются именно таким образом, и поэтому говорить, что второй уровень нужно отменить, а все должны "переехать" в первый уровень, было бы, конечно, опрометчиво и неправильно», — считает специалист.
В Минблаге допускают, что со временем может улучшиться и первый пенсионный уровень. «Вероятно, нам придется подумать о некоторых улучшениях в плане введения базовой пенсии или других вещей. Но это в перспективе. А проблему второго уровня мы предлагаем решить уже прямо сейчас», — сказал Алликс.