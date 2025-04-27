Где хуже всего работать в ЕС? Увы, Латвия оказалась среди этих стран

Согласно последним данным, почти 15% рабочей силы ЕС составляют низкооплачиваемые работники. Низкооплачиваемыми считаются те сотрудники, которые получают две трети или меньше от медианной заработной платы в своих странах. Среди женщин в эту категорию попадают 18,2%, тогда как среди мужчин — 12,5%. Молодежь тоже в неблагоприятных условиях: каждый четвертый низкооплачиваемый работник младше 30 лет.