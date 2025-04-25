Цена или качество - чему отдают предпочтение в Латвии и почему покупатель должен выбирать?

Тем не менее в обеих странах наблюдается общая тенденция: потребители все чаще осознают, что качество и доступность не обязательно исключают друг друга. В Эстонии 63% уверены, что качественный продукт может быть недорогим. В Латвии это мнение разделяют 59%, однако 27% остаются в сомнениях. «Мы видим позитивные изменения в потребительском мышлении: исчезают стереотипы, и покупатели все чаще осознают, что за качество не всегда нужно переплачивать. Это важный сигнал для ритейлеров и производителей — необходимо стремиться к оптимальному балансу между ценой и качеством», — подчеркивает Дана Хасана.