Цена или качество - чему отдают предпочтение в Латвии и почему покупатель должен выбирать?
Потребительские привычки продолжают меняться, и свежие исследования подтверждают это. Хотя цена остается главным фактором выбора, покупатели становятся более осознанными и стремятся к балансу между доступностью и надежностью.
Свежие исследования потребительских привычек в Эстонии и Латвии, проведенные по заказу Lidl, показали: цена остаётся ключевым фактором при выборе продуктов в обеих странах. Однако на первый план выходят и интересные различия. Жители Эстонии делают более рациональные покупки и меньше ориентируются на происхождение товара, тогда как латвийцы проявляют больше доверия к независимым проверкам качества.
По данным исследований, проведенных компаниями Norstat в Эстонии и Mindscan в Латвии, только 3,3% эстонских потребителей считают страну происхождения товара важным фактором, в Латвии этот показатель немного выше — 4%. «Лояльность к местным производителям уже не играет столь решающей роли. Ценовая чувствительность становится все более заметной, даже в тех категориях, где раньше преобладали эмоции и приверженность бренду», — отмечает директор по корпоративным коммуникациям Lidl Eesti и Lidl Latvija Дана Хасана.
Половина опрошенных в Эстонии (51%) считают цену самым важным фактором при покупке продуктов, 43% ставят на первое место качество. Молодежь (18–29 лет) проявляет сбалансированный подход: 49% выбирают по качеству, 45% — по цене. Среди потребителей с низким доходом (до 600 евро) 67% придают наибольшее значение цене. В Латвии тренды схожи, но различия более выражены в зависимости от дохода. Люди с доходом выше 1000 евро делают акцент на качестве, а с доходом до 600 евро — на цене. Интересно, что именно потребители с низким доходом чаще скептически относятся к лабораторным проверкам, несмотря на их распространенность.
В Латвии 43% респондентов считают наличие независимой лабораторной проверки качества (например, от Eurofins) важным фактором, и треть из них регулярно обращает внимание на соответствующую маркировку. В Эстонии такие проверки значимы лишь для 1% опрошенных.
Тем не менее в обеих странах наблюдается общая тенденция: потребители все чаще осознают, что качество и доступность не обязательно исключают друг друга. В Эстонии 63% уверены, что качественный продукт может быть недорогим. В Латвии это мнение разделяют 59%, однако 27% остаются в сомнениях. «Мы видим позитивные изменения в потребительском мышлении: исчезают стереотипы, и покупатели все чаще осознают, что за качество не всегда нужно переплачивать. Это важный сигнал для ритейлеров и производителей — необходимо стремиться к оптимальному балансу между ценой и качеством», — подчеркивает Дана Хасана.
Исследование было проведено в марте 2025 года среди более чем 2000 человек в возрасте от 18 до 74 лет в Эстонии и Латвии.