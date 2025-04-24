Скоро начнутся переговоры семейных врачей с правительством: что это изменит в латвийском здравоохранении?

В ближайшее время правительство пригласит семейных врачей на переговоры по коллективному договору. В проекте письма Кабинета министров, который правительство должно согласовать на ближайшем заседании, говорится, что на переговоры следует пригласить не только Латвийскую ассоциацию семейных врачей (ЛАСВ), но и Латвийскую ассоциацию сельских семейных врачей (ЛАССВ), которая также объединяет врачей первичной помощи, оказывающих помощь пациентам на основании договора, заключенного между Национальной службой здравоохранения (НСЗ) и медицинским учреждением. Это обеспечит всем врачам равные права на участие в переговорах с Кабмином.