После смерти папы Франциска резко возрос интерес к одному оскароносному фильму
Смерть папы римского Франциска вызвала стремительный рост интереса к фильму 2024 года "Конклав", который весьма реалистично изображает процесс избрания нового папы.
«Конклав» — политический триллер, выпущенный в прошлом году, сейчас доступен для просмотра на Amazon Prime Video. Количество его просмотров увеличилось на 283%, сделав его вторым по популярности фильмом на платформе.
Фильм, получивший высокую оценку критиков, 20 апреля собрал около 1,8 миллиона минут просмотра. А в день смерти Папы Франциска, 21 апреля, эта цифра выросла до 6,9 миллиона минут.
В главных ролях в «Конклаве» снялись Рэйф Файнс, Стэнли Туччи, Изабелла Росселлини и Джон Литгоу. Фильм раскрывает драматические закулисные события в высших кругах Римско-католической церкви во время выбора нового папы.
Папский конклав — традиция, существующая веками, которая определит преемника Папы Франциска, начнется через 15–20 дней после его смерти. За закрытыми дверями Сикстинской капеллы в тайном процессе будут участвовать только кардиналы-электоры младше 80 лет (около 135 человек). Во время самого конклава кардиналы тайно голосуют на бумажных бюллетенях. После каждого тура голосования бюллетени сжигаются: при этом выходящий на улицу, где этого ждут тысячи верующих, черный дым указывает на отсутствие решения, белый — на избрание нового папы.
«Мне понравился этот фильм. Это отличная драма, прекрасная музыка, костюмы, хорошие диалоги», — говорит отец Томас Риз, старший аналитик Religion News Service, широко изучавший конклавы. «Но я заметил некоторые мелкие ошибки». Одна из существенных неточностей — участие в конклаве кардинала, назначенного втайне. «Нет, ему бы никогда не разрешили участвовать», — пояснил Риз. «Кардиналы должны быть публично объявлены самим папой».
Тем не менее Риз подтверждает, что фильм точно передает политическую динамику между кардиналами. «Церковь — это божественная институция, но она также и человеческая. Поэтому там много обсуждений, лоббирования», — сказал он.
По словам Риза, изображенный в фильме процесс голосования в Сикстинской капелле в значительной степени отражает реальность. «Определенно, весь процесс — как они голосуют, как по очереди подходят и дают клятву выбрать лучшего человека на пост папы — показан точно», — отметил он.
Фильм также был популярен в минувший сезон наград: он получил премию BAFTA как лучший фильм, а сценарист Питер Строхан — «Оскар» за лучший адаптированный сценарий.
«Конклав» — не единственный фильм о Ватикане, который вновь привлек внимание зрителей. По данным Variety, драма Netflix 2019 года «Два папы» с участием Энтони Хопкинса и Джонатана Прайса также привлекла больше зрителей — рост составил 417%.