После смерти папы Франциска резко возрос интерес к одному оскароносному фильму

Папский конклав — традиция, существующая веками, которая определит преемника Папы Франциска, начнется через 15–20 дней после его смерти. За закрытыми дверями Сикстинской капеллы в тайном процессе будут участвовать только кардиналы-электоры младше 80 лет (около 135 человек). Во время самого конклава кардиналы тайно голосуют на бумажных бюллетенях. После каждого тура голосования бюллетени сжигаются: при этом выходящий на улицу, где этого ждут тысячи верующих, черный дым указывает на отсутствие решения, белый — на избрание нового папы.