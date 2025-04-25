Убить ближнего! По сравнению со многими странами ЕС в Латвии жизни людей ценятся меньше
В Европе подсчитали число совершаемых за год умышленных убийств. Увы, Латвия выделяется среди других стран ЕС не в лучшую сторону.
В 2023 году в Европейском союзе было зарегистрировано 3 930 умышленных убийств, зафиксированных полицией. Это на 1,5% больше по сравнению с 2022 годом. Тем не менее, за последнее десятилетие в Европе наблюдается тенденция к снижению — по сравнению с 2013 годом (4 635 убийств) это число упало на 15,2%.
Среди стран ЕС наибольшее абсолютное число умышленных убийств было зафиксировано во Франции (887), за ней следуют Германия (661) и Италия (338), тогда как наименьшие показатели были на Мальте (2), в Люксембурге (4) и на Кипре (10).
Рост числа убийств с 2022 по 2023 год наблюдался в 11 из 27 стран ЕС. Наибольший рост в абсолютных цифрах зафиксирован во Франции — на 66 убийств больше, далее следуют Германия (на 47 больше) и Польша (на 36 больше). Самое значительное снижение произошло в Румынии (на 38 меньше), Бельгии (на 23 меньше) и Финляндии (на 19 меньше).
В Латвии в 2023 году было убито 79 человек, годом ранее — 76. Это очень много для страны с населением менее двух миллионов человек. В Литве, например в 2023 году лишили жизни 69 человек, а годом ранее — 62. При этом в соседней стране жителей на миллион больше.
В Эстонии в 2023 году убили 18 человек, в 2022 — тоже 18. То есть, в Эстонии насильственная смертность встречается в 4,4 раза реже, чем в Латвии, тогда как население меньше, чем латвийское лишь на 500 тыс человек.
Впрочем, в последние годы нравы в Латвии начали немного улучшаться. Убить своего ближнего - уже не такое популярное занятие. В 2021 году насильственных смертей в ЛР было зарегистрировано 98, в 2020 — 93, в 2019 — 91, в 2018 — 101, в 2017 — 109, в 2016 — 111.