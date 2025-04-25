Убить ближнего! По сравнению со многими странами ЕС в Латвии жизни людей ценятся меньше

В Латвии в 2023 году было убито 79 человек, годом ранее — 76. Это очень много для страны с населением менее двух миллионов человек. В Литве, например в 2023 году лишили жизни 69 человек, а годом ранее — 62. При этом в соседней стране жителей на миллион больше.