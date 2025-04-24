Общественные СМИ Латвии: появится ли новый взгляд на работу с русскоязычной аудиторией?

Вопрос присутствия русского языка в общественных СМИ Брауна рассматривает в более широком контексте — как часть вопроса о том, каким образом общественные СМИ могут достучаться до латвийских нацменьшинств. «Согласно последним статистическим данным, общественные СМИ охватывают 65% меньшинств. Это одновременно и хорошо, и плохо. Хорошо, что большинство этой аудитории потребляет общественные СМИ как на латышском, так и на русском языках. Плохо, что только 16% видят, что их мнение представлено в общественных СМИ».