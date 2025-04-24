Общественные СМИ Латвии: появится ли новый взгляд на работу с русскоязычной аудиторией?
В условиях глобального упадка демократии и роста дезинформации, Латвийским общественным СМИ нужно стремиться укрепить демократические ценности, расширяя охват нацменьшинств и предлагая контент на русском языке, заявила в передаче "Домская площадь" главный редактор Латвийского радио Анита Брауна.
«Пока мы находимся рядом с авторитарным, агрессивным, враждебным государством, которое массово распространяет пропаганду, и пока есть значительная часть общества, которая потребляет СМИ только на русском языке — государственные латвийские медиа должны поддерживать контент на русском языке», — считает Анита Брауна, выдвинутая на должность главного редактора объединенного Латвийского общественного СМИ (LSM).
Другое дело, говорит она, что нужно понять, почему до сих пор этим контентом не охвачена достаточно большая часть общества. Брауна считает, что общественным масс-медиа стоит пересмотреть форматы, с которыми они работали до сих пор, учитывая, что достаточно большая часть населения, 35%, в настоящее время вообще не охвачена, сообщает LSM+.
Вопрос присутствия русского языка в общественных СМИ Брауна рассматривает в более широком контексте — как часть вопроса о том, каким образом общественные СМИ могут достучаться до латвийских нацменьшинств. «Согласно последним статистическим данным, общественные СМИ охватывают 65% меньшинств. Это одновременно и хорошо, и плохо. Хорошо, что большинство этой аудитории потребляет общественные СМИ как на латышском, так и на русском языках. Плохо, что только 16% видят, что их мнение представлено в общественных СМИ».
Главной задачей LSM в ближайшие годы будет защита латвийской демократии и свободы, считает Брауна. «Если посмотреть на глобальный контекст, то есть на процессы, происходящие в мире политики и медиасреде, то можно сказать, что сегодня в мире наблюдается упадок демократии. Во многих странах к власти пришли политические силы, которые ослабляют формальные и неформальные структуры демократии, в том числе и свободную прессу».