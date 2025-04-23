В четверг дожди ожидаются лишь местами, в Риге - нет

В ближайшие сутки некоторые регионы Латвии пересечет зона осадков - в Земгале дожди ожидаются ночью и утром, а в Латгале - днем, прогнозируют синоптики. Ночью и утром местами возможен туман, а температура воздуха составит +5...+10 градусов. Днем солнечно будет лишь в некоторых регионах Латвии, температура воздуха повысится до +8...+13 градусов, немного теплее будет на юге Латгале.