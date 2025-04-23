В Латвии
23 апреля 2025 г., 18:02
В четверг дожди ожидаются лишь местами, в Риге - нет
В ближайшие сутки некоторые регионы Латвии пересечет зона осадков - в Земгале дожди ожидаются ночью и утром, а в Латгале - днем, прогнозируют синоптики.
В ближайшие сутки некоторые регионы Латвии пересечет зона осадков - в Земгале дожди ожидаются ночью и утром, а в Латгале - днем, прогнозируют синоптики. Ночью и утром местами возможен туман, а температура воздуха составит +5...+10 градусов. Днем солнечно будет лишь в некоторых регионах Латвии, температура воздуха повысится до +8...+13 градусов, немного теплее будет на юге Латгале.
В Риге ожидается преимущественно облачная погода, без существенных осадков. Температура воздуха составит от +7 градусов ночью до +10 градусов днем.