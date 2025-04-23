Labības lauki Talsu novadā pie Sabiles.
В Латвии
23 апреля 2025 г., 09:05
В среду сильных осадков не ожидается
В среду во многих регионах Латвии будет солнечно, а местами возможен кратковременный дождь, прогнозируют синоптики.
На побережье местами возможен туман. Ветер будет дуть преимущественно с запада. Максимальная температура составит от +8...+10 градусов на западном побережье Курземе и севере Видземе до +15...+18 градусов в Земгале и Латгале.
В Риге сильных осадков не ожидается, будет много облаков, легкий ветерок, воздух прогреется до +15 градусов.