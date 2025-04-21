Природа не шутит: в центре Европы формируется огромная пустыня

За последние четыре года только 44 процента времени, или только 644 дня, были свободны от засухи. Более того, не было такого, чтобы за дождливым годом следовала засуха, чаще засушливые периоды шли один за другим, как, например, в 2011-2012-2013 годах, что усиливало и усиливало неблагоприятные явления.