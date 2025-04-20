Что опаснее: "гипнотизировать" спидометр или превысить скорость на несколько км?

Он отметил, что очень важно учитывать и техническое состояние автопарка в Латвии: «Из 780 тысяч зарегистрированных легковых автомобилей примерно половина — старше 15 лет. Средний возраст — около 14,7 лет. Это говорит о том, что автопарк довольно устаревший».