Что опаснее: "гипнотизировать" спидометр или превысить скорость на несколько км?
фото: Freepik
Гипнотизировать спидометр точно не стоит.
В Латвии

Что опаснее: "гипнотизировать" спидометр или превысить скорость на несколько км?

Отдел новостей

Otkrito.lv

Погоня за строгостью может обернуться новыми рисками: в эфире TV24 зритель задал вопрос, не опаснее ли постоянное наблюдение за спидометром, чем превышение скорости на несколько километров.

В передаче TV24 «Uz līnijas» один из зрителей задал вопрос: «Разве постоянное гипнотизирование спидометра не представляет большую опасность, чем превышение скорости на несколько километров?»

Президент Латвийского автомото общества и член Совета по безопасности дорожного движения Юрис Звирбулис, отвечая на этот вопрос, подчеркнул, что на безопасность дорожного движения влияет целый ряд факторов. «Да, гипнотизировать спидометр, конечно, неправильно», — признал Звирбулис, добавив, что проблема гораздо шире, чем просто наблюдение за показателями скорости.

Он отметил, что очень важно учитывать и техническое состояние автопарка в Латвии: «Из 780 тысяч зарегистрированных легковых автомобилей примерно половина — старше 15 лет. Средний возраст — около 14,7 лет. Это говорит о том, что автопарк довольно устаревший».

Также он поделился анализом Совета по безопасности дорожного движения, указав, что несоблюдение скоростного режима часто становится причиной аварий: «Из 66 случаев, которые удалось проанализировать, в ряде из них превышение скорости было выявлено как один из факторов, повлиявших на возникновение ДТП».

Однако он подчеркнул, что ДТП могут вызывать и другие причины — отвлеченность водителя, неправильные решения, неадекватные действия, техническое состояние автомобиля и погодные условия.

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