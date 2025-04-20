Что опаснее: "гипнотизировать" спидометр или превысить скорость на несколько км?
Погоня за строгостью может обернуться новыми рисками: в эфире TV24 зритель задал вопрос, не опаснее ли постоянное наблюдение за спидометром, чем превышение скорости на несколько километров.
В передаче TV24 «Uz līnijas» один из зрителей задал вопрос: «Разве постоянное гипнотизирование спидометра не представляет большую опасность, чем превышение скорости на несколько километров?»
Президент Латвийского автомото общества и член Совета по безопасности дорожного движения Юрис Звирбулис, отвечая на этот вопрос, подчеркнул, что на безопасность дорожного движения влияет целый ряд факторов. «Да, гипнотизировать спидометр, конечно, неправильно», — признал Звирбулис, добавив, что проблема гораздо шире, чем просто наблюдение за показателями скорости.
Он отметил, что очень важно учитывать и техническое состояние автопарка в Латвии: «Из 780 тысяч зарегистрированных легковых автомобилей примерно половина — старше 15 лет. Средний возраст — около 14,7 лет. Это говорит о том, что автопарк довольно устаревший».
Также он поделился анализом Совета по безопасности дорожного движения, указав, что несоблюдение скоростного режима часто становится причиной аварий: «Из 66 случаев, которые удалось проанализировать, в ряде из них превышение скорости было выявлено как один из факторов, повлиявших на возникновение ДТП».
Однако он подчеркнул, что ДТП могут вызывать и другие причины — отвлеченность водителя, неправильные решения, неадекватные действия, техническое состояние автомобиля и погодные условия.