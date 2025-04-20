Продукты в Латвии продолжат дорожать на протяжении всего года, уверены экономисты. Почему так происходит?

Частично рост цен на продукты питания соответствует росту цен на мировых рынках, поясняют экономисты. Например, из-за низкого урожая цены на кофейные зерна поднялись до невиданных ранее высот, также выросли цены на какао, что отразилось на ценах этих продуктов в магазинах Латвии. Подобная ситуация наблюдается и с молочной продукцией и оливковым маслом — высокий спрос и засуха в Испании, а также неблагоприятные погодные условия в других регионах способствовали росту мировых цен на эти продукты, что, в свою очередь, влияет на рост цен на них в латвийских магазинах.