Продукты в Латвии продолжат дорожать на протяжении всего года, уверены экономисты. Почему так происходит?
Ожидается, что рост цен на продукты питания будет продолжаться на протяжении всего года, поскольку цены на продовольственное сырье в мире остаются высокими, пишут экономисты Банка Латвии Иева Опмане и Андрей Бессонов на портале Makroekonomika.lv.
Экономисты отмечают, что за последние пять месяцев годовая инфляция в Латвии почти удвоилась — с 2,1% в октябре прошлого года до 3,5% в марте. Хотя рост инфляции был ожидаем, он оказался неожиданно резким.
В частности, инфляция цен на продукты питания, включая алкоголь и табак, в марте составила 7,2%, без алкоголя и табака — 6,5%. Цены резко выросли на молочные продукты, сливочное масло и масла, переработанную рыбу, шоколад, кофе и соки.
Частично рост цен на продукты питания соответствует росту цен на мировых рынках, поясняют экономисты. Например, из-за низкого урожая цены на кофейные зерна поднялись до невиданных ранее высот, также выросли цены на какао, что отразилось на ценах этих продуктов в магазинах Латвии. Подобная ситуация наблюдается и с молочной продукцией и оливковым маслом — высокий спрос и засуха в Испании, а также неблагоприятные погодные условия в других регионах способствовали росту мировых цен на эти продукты, что, в свою очередь, влияет на рост цен на них в латвийских магазинах.
Несмотря на то, что ассортимент продуктов питания достаточно широк, наибольшее отклонение от прогнозов вызывают лишь несколько отдельных товаров, чей вклад в продовольственную инфляцию относительно невелик — это необработанные овощи, напитки, включая кофе, оливковое масло и сливочное масло. Экономисты отмечают, что эти тенденции были обусловлены стремительным ростом мировых цен. В то же время в феврале и марте резко выросли цены и на другие продукты — мясо, отдельные молочные продукты, шоколад.
С точки зрения других затрат, цены на продукты формируются в цепочке — от производителей сельхозпродукции до переработчиков и поставщиков, и далее до потребителей. Экономисты поясняют, что каждый этап этой цепочки может частично поглощать колебания цен на сырье, учитывая как структуру затрат компании, так и улучшения в ее эффективности.
Экономисты признают, что существуют как очевидные причины роста цен на продукты питания — рост цен на сырье на мировом рынке, так и такие, которые трудно объяснить. Анализируя различные звенья этой цепи, у экономистов возникают вопросы по поводу того, что потребительские цены за последний год росли быстрее, чем цены на импортируемые продукты и цены производителей, причем этот рост начался еще до резкого повышения мировых цен в последние месяцы.
Частично это, по мнению экономистов, можно объяснить временным сдвигом в процессе формирования цен, когда производители или продавцы решают, в какой момент включить рост затрат в конечные цены, видимые потребителю, либо какими-то дополнительными расходами, с которыми сталкиваются производители или розничные торговцы, например, ростом налога на природные ресурсы, а также изменениями в уровне прибыльности компаний.
На рост цен на продукты питания влияет не только составляющая затрат, поясняют экономисты. По их мнению, рост цен в конце прошлого года был обусловлен также стремлением производителей и продавцов к большей прибыли — прибыльные наценки увеличились. В целом, уровень прибыльности со временем колеблется и зависит не только от того, насколько высоки установленные цены, но и от того, насколько эффективно удается управлять различными процессами, связанными с производством и продажей.
Экономисты напоминают, что звучали предложения о введении потолка на торговые наценки и других мерах по ограничению роста цен на продукты, однако контроль над тем, какую наценку устанавливают производители и торговцы, по мнению экономистов, не соответствует принципам свободного рынка.
В условиях свободного рынка ключевую роль играет конкуренция, которая заставляет участников производственно-сбытовой цепи искать способы работать эффективнее и предлагать покупателю привлекательные продукты и цены. Поэтому, по мнению экономистов, следует поддерживать различные меры, способствующие конкуренции, например, возможность легко сравнивать цены на продукты, выход новых участников на рынок или необходимость включения в ассортимент продукции местных производителей, что способствует созданию более разнообразной сети поставщиков.
В целом экономисты Банка Латвии делают вывод, что рост цен на продукты питания останется актуальной темой на протяжении всего года — от внутренних действий по сдерживанию роста цен до тенденций в развитии глобальных цен и изменений в глобальных цепочках поставок на фоне начавшихся тарифных войн.