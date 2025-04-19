Экономисты Банка Латвии: в этом году цены на энергоресурсы немного снизятся

В результате этих колебаний инфляция в Латвии в первые месяцы года была выше, чем прогнозировалось в декабре прошлого года, но в целом прогноз Банка Латвии существенно не изменился, и экономисты ожидают, что в течение года цены на энергоресурсы немного снизятся. Об этом свидетельствует тот факт, что фьючерсные цены на нефть и газ стабилизировались на более умеренном уровне после колебаний в начале этого года, объясняют экономисты.